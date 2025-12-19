¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢»ØÄê¾¦ÉÊ¤ò2ÅÀ°Ê¾åÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤ª²È¤Þ¤ë¤´¤È±þ±ç³ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò³«»Ï¡ª
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï12·î17Æü¤«¤é¡¢¡Ö²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡×¤È¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Î2¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¡¢»ØÄê¾¦ÉÊ¤ò³Æ1ÅÀ°Ê¾å¡¢·×2ÅÀ°Ê¾å¤òÆ±»þ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È²Á³Ê¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤ª²È¤Þ¤ë¤´¤È±þ±ç³ä¥×¥é¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡×Ä¾±ÄÅ¹Á´Å¹¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢2009Ç¯¤«¤é¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤ò²ÈÅÅ¤Ë¼¡¤°Âè2¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤Î10¡ó¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤Ç¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë25Ç¯¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤ò¡Ö²ÈÅÅ¤ÈÊë¤é¤·¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡×¤«¤é¡Ö²ÈÅÅ¤È¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡×¤Ëºþ¿·¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤ª²È¤Þ¤ë¤´¤È±þ±ç³ä¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Þ¤¿¤ÏÀöÂõµ¡¤Î¡Ö²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡×¤È¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤«¤é¡¢»ØÄê¾¦ÉÊ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1ÅÀ°Ê¾å¡¢·×2ÅÀ¤òÆ±»þ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£³ä°ú¶â³Û¤Ï5000±ß¡ÁºÇÂç5Ëü±ß¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤«¤é¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¡Ê1Ëü±ß°ú¤¡Ë¤È¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¡Ê5Ëü±ß°ú¤¡Ë¤È¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥¹¡Ê4Ëü±ß°ú¤¡Ë¤Î3ÅÀ¤òÆ±»þ¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ç·×ÈÎÇä²Á³Ê¤«¤é10Ëü±ß¤Î³ä¤ê°ú¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¼Â»ÜÎ¨¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤¥È¥¤¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¡¢Íá¼¼ÃÈË¼´¥Áçµ¡¡¦Ã¦°á½êÃÈË¼µ¡¡¢IH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤ò¡Ö²ÈÅÅ¤È¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡×¤Ëºþ¿·
