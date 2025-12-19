【朝日杯FS／追い切り診断】2戦2勝の一角に高評価「A」　完成度高く「パワフルな動き」　ドカンと伸びて“凄み”増す

第77回（21日／GI、阪神芝1600m）には、デイリー杯2歳S覇者アドマイヤクワッズ、新潟2歳S勝ちのリアライズシリウス、サウジアラビアRCを制したエコロアルバなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「エコロアルバ」を取り上げる。

■エコロアルバ

エコロアルバ戦績

モズアスコット産駒らしく筋肉隆々の馬体がデビュー前から目立っていて、どちらかというと完全なる馬力型の印象ではあった。実際の動きも首を下げ気味のダラッとしたフォームで重心も低い。急激なギアアップよりも長く脚を使う方に特化しているタイプにしか映らなかった。しかし蓋を開けてみると驚きの爆発力を秘めていたわけである。

エコロアルバ調教動画

パワーありきで瞬間的というよりは持続寄りの末脚ではあるが、内在するトップスピードの質がズバ抜けている。そうでなければ、ここ2戦、ラスト2Fの地点では先頭と1秒以上もの差があったのにゴールする頃には0になるどころか、むしろ余裕綽々で楽々と2馬身近く抜け出してしまっていたのだからとんでもない。今回のメンバー相手でも通用するどころか、お釣りすらくるぐらいでは。

この中間も1週前にWコースでドカンと伸びて3F36秒3の好時計をマーク。2週前は外をマクり、1週前は2頭のインを突く形と様々なシチュエーションを想定した稽古を積んだ点も好感。パワフルな動きは凄みを増すばかりで、完成度も高いだけにここも注目すべき一頭。

総合評価「A」