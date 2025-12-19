　12月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは328銘柄。東証終値比で上昇は196銘柄、下落は92銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は72銘柄。うち値上がりが63銘柄、値下がりは3銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は530円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7602>　レダックス　　　　　180　　+50（ +38.5%）
2位 <6901>　沢藤電　　　　　　 1303　 +300（ +29.9%）
3位 <6029>　アトラＧ　　　　　　224　　+50（ +28.7%）
4位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　303.8　+63.8（ +26.6%）
5位 <7363>　ベビカレ　　　　　 1950　 +380（ +24.2%）
6位 <6177>　アップバンク　　　　212　　+38（ +21.8%）
7位 <6734>　ニューテック　　　 2641　 +444（ +20.2%）
8位 <8995>　誠建設　　　　　　 3065　 +496（ +19.3%）
9位 <7162>　アストマクス　　　　245　　+28（ +12.9%）
10位 <6082>　ライドオンＥ　　　 1120　 +114（ +11.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3856>　Ａバランス　　　　371.5　-81.5（ -18.0%）
2位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　 86.2　-10.8（ -11.1%）
3位 <2743>　ピクセル　　　　　　7.5　 -0.5（　-6.2%）
4位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　 40.5　 -2.5（　-5.8%）
5位 <7545>　西松屋チェ　　　　 2101　 -129（　-5.8%）
6位 <190A>　コーディア　　　　　101　　 -5（　-4.7%）
7位 <6721>　ウインテスト　　　 93.6　 -4.4（　-4.5%）
8位 <6166>　中村超硬　　　　　　284　　-10（　-3.4%）
9位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　161.5　 -5.5（　-3.3%）
10位 <3544>　サツドラＨＤ　　　　774　　-26（　-3.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4694.9　+75.9（　+1.6%）
2位 <4689>　ラインヤフー　　　434.3　 +6.6（　+1.5%）
3位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　17320　 +205（　+1.2%）
4位 <6506>　安川電　　　　　　 4449　　+52（　+1.2%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　16800　 +170（　+1.0%）
6位 <2432>　ディーエヌエ　　 2619.9　+26.4（　+1.0%）
7位 <1802>　大林組　　　　　　 3342　+32.0（　+1.0%）
8位 <6954>　ファナック　　　　 5760　　+53（　+0.9%）
9位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1310　+11.5（　+0.9%）
10位 <4004>　レゾナック　　　 6058.7　+51.7（　+0.9%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1080　 -3.0（　-0.3%）
2位 <9001>　東武　　　　　　 2590.1　 -5.4（　-0.2%）
3位 <8802>　菱地所　　　　　　 3786　　 -1（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

