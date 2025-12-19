[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇196銘柄・下落92銘柄（東証終値比）
12月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは328銘柄。東証終値比で上昇は196銘柄、下落は92銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は72銘柄。うち値上がりが63銘柄、値下がりは3銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は530円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7602> レダックス 180 +50（ +38.5%）
2位 <6901> 沢藤電 1303 +300（ +29.9%）
3位 <6029> アトラＧ 224 +50（ +28.7%）
4位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 303.8 +63.8（ +26.6%）
5位 <7363> ベビカレ 1950 +380（ +24.2%）
6位 <6177> アップバンク 212 +38（ +21.8%）
7位 <6734> ニューテック 2641 +444（ +20.2%）
8位 <8995> 誠建設 3065 +496（ +19.3%）
9位 <7162> アストマクス 245 +28（ +12.9%）
10位 <6082> ライドオンＥ 1120 +114（ +11.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3856> Ａバランス 371.5 -81.5（ -18.0%）
2位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 86.2 -10.8（ -11.1%）
3位 <2743> ピクセル 7.5 -0.5（ -6.2%）
4位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 40.5 -2.5（ -5.8%）
5位 <7545> 西松屋チェ 2101 -129（ -5.8%）
6位 <190A> コーディア 101 -5（ -4.7%）
7位 <6721> ウインテスト 93.6 -4.4（ -4.5%）
8位 <6166> 中村超硬 284 -10（ -3.4%）
9位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 161.5 -5.5（ -3.3%）
10位 <3544> サツドラＨＤ 774 -26（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4694.9 +75.9（ +1.6%）
2位 <4689> ラインヤフー 434.3 +6.6（ +1.5%）
3位 <9984> ＳＢＧ 17320 +205（ +1.2%）
4位 <6506> 安川電 4449 +52（ +1.2%）
5位 <5803> フジクラ 16800 +170（ +1.0%）
6位 <2432> ディーエヌエ 2619.9 +26.4（ +1.0%）
7位 <1802> 大林組 3342 +32.0（ +1.0%）
8位 <6954> ファナック 5760 +53（ +0.9%）
9位 <7186> 横浜ＦＧ 1310 +11.5（ +0.9%）
10位 <4004> レゾナック 6058.7 +51.7（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1080 -3.0（ -0.3%）
2位 <9001> 東武 2590.1 -5.4（ -0.2%）
3位 <8802> 菱地所 3786 -1（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
