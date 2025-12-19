¡ÚRIZIN¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¢·ç¾ìÈ¯É½¤·¤¿ÌîÂ¼½ÙÂÀ¤Î¡È²ø²æ¡É¤Ï¡ÖÌµÍý¤¹¤ì¤Ð½Ð¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡28ºÐ¤ÎÈôÌö¤Ë´üÂÔ´¶¡Ö¤³¤Î²ø²æ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëº£¸å¤Ë¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Âç³¢ÆüÂç²ñ¡ÖYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò²ø²æ¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌîÂ¼½ÙÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£28ºÐ¤ÎÎý½¬¥Ñー¥È¥Êー¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤Î²ø²æ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëº£¸å¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¡×
ÌîÂ¼¤ÏÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ë¤ÆRIZIN¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Î²ø²æ¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÂ»½ý¡¢º¸ÂçÂÜ¹ü¹üºÃ½ý¡¢º¸É¨³°Â¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Á´¼£3¥«·î～6¥«·î¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¯¥¿ー¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø¼°¥É¥¯¥¿ー¤Î¿Ç»¡Á°¤ËËÜ¿Í¤«¤é²ø²æ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀÄÌÚ¤Ï¡¢²ø²æ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦½ªÎ»¡£Âç²ø²æ¤ÎÉôÎà¡£ÌµÍý¤¹¤ì¤Ð½Ð¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÈà¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¤³¤ì¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÏÌµÍý¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È·ç¾ì¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¢£28ºÐ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ´¶
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·ç¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÄÌÚ¿¿Ìé¤Î¼çµÁ¼çÄ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ÉÔÃí°Õ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÃÌ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤°¼¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Âà¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö35¡¢6¤Ê¤éÌµÍý¤·¤Æ½Ð¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£Àè¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤âÈà¤ÏÀè¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡×¤È28ºÐ¤Î¾ÍèÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÌîÂ¼¤Ïº£Ç¯10·î¤ËËÙ¸ý¶³»Ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¡ÊATT¡Ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¡È¥Õ¥§ー¥º¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÉé½ý¤Ë¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì²ø²æ¤ò¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ø²æ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëº£¸å¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌîÂ¼¤ÏÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´üÂÔ´¶¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£