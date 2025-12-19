夜の過ごし方を変えただけで−７kgに成功！運動嫌いの40代女性が実践した【簡単ダイエット】
「激しい運動は無理」「細かな食事制限は続かない」と、ダイエットを諦めていませんか？ 実は“夜の過ごし方”を少し変えるだけで、驚くほど体は変わります。実際にFさん（40代女性・事務職）は、飲酒を週１に・睡眠を７時間に・夜のデザートをやめるという３つのルールを守っただけで、４ヶ月で−７kgを達成。今回はその実践法と成功の秘訣を紹介します。
夜の晩酌は週１だけに。休肝日を増やして代謝をリセット
ダイエット前は週３〜４回の晩酌が習慣だったFさん。アルコールは１gあたり７kcalと高カロリーである上、肝臓がアルコール分解を優先するため、脂肪燃焼が後回しになってしまいます。そこでFさんはダイエットを始めるにあたり、「禁酒となるとストレスが大きいので、まずは週１だけにする」と決めたそう。
夜の７時間睡眠でホルモンバランスを整える
Fさんは、寝不足の日ほどお菓子や揚げ物を欲してしまうことに気づいていました。実際、睡眠不足は食欲増進ホルモン「グレリン」を増やし、満腹ホルモン「レプチン」を減らすことが科学的にも明らかになっています。
そこで、23時に就寝し６時に起床するリズムを徹底。平均６時間弱だった睡眠を７時間確保するように改善したと言います。「きちんと睡眠を取ると朝から体が軽く、日中も間食したい気持ちが減りました。肌ツヤや集中力も上がって、気分まで前向きになったと感じています」と、ダイエット面だけでなく、美容やメンタル面にも大きなプラス効果を実感できているそうです。
夜のデザートをやめて胃腸を休ませる
最後に見直したのが夜のデザートです。スナック菓子や甘いものを食べる習慣をやめ、どうしてもお腹が空いたときは炭酸水やハーブティーで代用するようにしたことで、１日あたり200〜300kcal前後をカット。胃腸を休ませる時間ができたことで、翌朝の消化もスムーズになったと実感しているそうです。
そして、上述の３つの取り組みを続けた結果、４ヶ月後には体重−７kg、ウエスト−８cmという結果に。服のサイズもダウンし、見た目も変わったことで、「自分に自信が持てるようになった」と嬉しそうに語ってくれました。
Fさんのように「夜の過ごし方を変えるだけ」でも体は変わっていきます。細かな食事管理や運動が苦手という方こそ、Fさんのダイエットを参考に、今日から“夜の習慣”を見直してみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞