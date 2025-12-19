イベント続きの12月こそ“重炭酸浴”が◎ 冷え・疲れ・浅い眠りをまとめてケアする入浴テク
忘年会やイベント続きの12月は、疲れをため込んだまま夜を迎えがち。気温もぐっと下がり、体が冷えることで眠りが浅くなる人も増える時期です。そんな大人世代のナイトルーティンにぜひ取り入れたいのが、体の芯から温めて翌朝のスッキリ感まで変えてくれる“重炭酸浴”。今日からすぐに始められる入浴剤を使えば、忙しい12月でも無理なく続けられます。今回はおすすめの重炭酸入浴剤２つを紹介します。
冷えやすい冬の夜に“重炭酸浴”。ぬるめの湯で体を芯まで温めて眠りの準備を整える
12月は気温の低下と疲労が重なり、体が冷えたまま眠りにつくことで“寝つきの悪さ”や“浅い眠り”につながりやすくなります。そんなときに役立つのが、ドイツの中性重炭酸泉を参考に生まれた“重炭酸温浴法”。37〜41℃のぬるめのお湯に15分以上浸かることで、重炭酸イオンが血行をスムーズにし、湯上がり後もじんわり温かさが続くのが特徴です。
香りで気持ちをほぐしたい夜に。“BARTH”は３種類から今の気分で選べる
“BARTH”は、その日の体調や気分で選べる３種類を展開。しっかり疲れを取りたい日は「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤」、肌の調子を整えたい日は保湿力にすぐれた「BEAUTY」、静かに気持ちを落ち着けたい夜には香りを楽しめる「RELAX LavenderFog」がおすすめです。
▲（上画像左から）薬用BARTH中性重炭酸入浴剤、BARTH中性重炭酸入浴剤BEAUTY、薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX LavenderFog、（下画像）お湯にバスタブレットを入れると、細かい泡がしゅわしゅわ〜と発生し、少しずつ溶けていきます
中でも「LavenderFog」は、約５年の構想期間の中で10種の天然精油をブレンドし、やさしい香り立ちにとことんこだわったシリーズ。重炭酸イオンによる温浴効果で体はぽかぽか、湯気にのったラベンダーの香りで心までゆるむ、12月の慌ただしい夜にうれしい入浴体験が叶います。
汚れを落としながらうるおいを補給。“HOT TAB”で全身すっぴん美肌へ
寒さや乾燥で肌がゆらぎやすい時期に心強いのが、“HOT TAB”シリーズ。重炭酸イオン、クエン酸、ビタミンC（整肌成分）を配合し、湯船に浸かるだけで皮脂汚れをふわっと浮かせ、やさしく洗い流してくれるのが特徴です。
▲HOT TAB Natural ZEN SHOWER 9錠：￥1,100（税込） ※他に3錠：￥396（税込）、45錠：￥4,510（税込）あり ※価格は編集部調べ
特に「Natural ZEN SHOWER」は、グリシン、ヒアルロン酸、コラーゲンを配合し、肌のバリアを守りながらうるおいを与えてくれる優秀アイテム。まるで美容液のような柔らかいお湯に包まれ、湯上がりの肌がつるんと整う実感が得られます。忘年会続きでついスキンケアが簡単になってしまう日でも、入浴しながら美肌ケアまで完了する頼もしさがあります。
入浴剤の推奨使用法を守り、眠る90〜120分前に入浴すると、寝つきやすい“体温リズム”をつくれます。冷え・疲れ・浅い眠りが重なりやすい12月こそ、重炭酸浴を取り入れて体と気持ちをやさしくリセット。毎日を心地よく過ごすための夜時間を、今日から始めてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
🌼忘年会シーズンの12月は“むくみ対策”必須！ダイエット＆健康管理に効く【簡単リセット習慣】