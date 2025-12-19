ナイナイ岡村、がん闘病中の石橋貴明との2ショット公開に反響「めちゃめちゃ嬉しいツーショット」「顔色も良さそうで何より」
お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史（55）が19日、自身のインスタグラムを更新し、食道がんと咽頭がんで闘病中のお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明（64）との2ショットを公開。がん公表から8ヶ月あまりが経過した石橋の近影に、ファンから反響が相次いで寄せられている。
【写真あり】少しやせた＆白髪が増えても元気そう…ナイナイ岡村、がん闘病中の石橋貴明との2ショット
岡村は18日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）のオープニングトークで、石橋と食事をしたことを報告していたが、この日の投稿では、カメラ目線でピースサインをする2人の写真とともに「貴明さん」とコメントで説明。「ワンフー（とんねるずファンの総称）の皆さん 貴さん 元気そうで何よりです」と報告した。
この投稿に「タカさんお元気そうで良かった。岡村さん！またタカさんと近いうちに『次』行って下さいね、で、また話聞かせて下さい」「これからもおもしろいお二人でいて下さい」「コレは嬉しい１枚！」「めちゃめちゃ嬉しいツーショット」「顔色も良さそうで何より」などのコメントが寄せられている。
【写真あり】少しやせた＆白髪が増えても元気そう…ナイナイ岡村、がん闘病中の石橋貴明との2ショット
岡村は18日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）のオープニングトークで、石橋と食事をしたことを報告していたが、この日の投稿では、カメラ目線でピースサインをする2人の写真とともに「貴明さん」とコメントで説明。「ワンフー（とんねるずファンの総称）の皆さん 貴さん 元気そうで何よりです」と報告した。
この投稿に「タカさんお元気そうで良かった。岡村さん！またタカさんと近いうちに『次』行って下さいね、で、また話聞かせて下さい」「これからもおもしろいお二人でいて下さい」「コレは嬉しい１枚！」「めちゃめちゃ嬉しいツーショット」「顔色も良さそうで何より」などのコメントが寄せられている。