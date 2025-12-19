2025年12月22日（月）夜11時30分より、少女時代のチェ・スヨン演じるアイドルオタクの弁護士が、殺人事件の容疑者になってしまった“推し”の無実を証明するために奔走しながらも、推しへの愛と疑いの狭間で揺れ動いていく“ミステリーラブロマンス”を描いた韓国ドラマ『アイドルアイ』（全12話）がABEMAにて無料配信されることが決定した。

【映像】予告映像

『アイドルアイ』は、アイドルオタクの弁護士メン・セナが、殺人事件の容疑者となってしまった推しのアイドル、ト・ライクの事件を担当することで物語が始まる。世界的に人気のガールズグループ「少女時代」のメンバーであるチェ・スヨンが弁護士のメン・セナを演じ、『100日の郎君様』や『じれったいロマンス』など数々の作品に出演する俳優のキム・ジェヨンがト・ライクを演じる。また本作は、ドラマ『愛だと言って』などを手掛けてきたイ・グァンヨン監督がメガホンをとり、『ビッグマウス』『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』『シグナル』など、話題作を送り出してきたA STORYが制作するということでも大きな注目を集めている。

スヨン演じるメン・セナは、傷を抱えて社会で後ろ指をさされながら、他の人は避ける刑事事件ばかりを担当し、「悪党たちの弁護士」と呼ばれている。そんな彼女は約10年間にわたりアイドルバンド“ゴールドボーイズ”のト・ライクを推し続けており、奇妙な殺人事件に巻き込まれた推しの弁護を担当するためファンであることを隠し、意外な真実に向き合っていくことに。

そしてメン・セナが推すト・ライクは、“ゴールドボーイズ”のビジュアルセンターでありメインボーカルという花形のポジションを築いているアイドル。しかし、かつて切実に立ちたいと願っていたステージ、そしてファンたちの歓声と愛が、今は喜びではなく負担に感じていました。華やかな笑顔の中に暗闇を隠しながら生きていた彼は、殺人事件というまさかの災難にぶつかったことで、仮面を脱ぎ捨て生まれ変わっていくことに…？

“推し”が“容疑者”として目の前に現れたセナ、そして事件をきっかけに突然人生が一変したライク。セナはどのように彼を弁護していくのか？そして、事件の真実は一体…？無実を証明するために、時にはぶつかりつつも、少しずつ惹かれ合っていく2人の関係性にも注目したい。

© 2025 Astory Co., Ltd. & KT Studiogenie Co., Ltd. All Rights reserved.