女優の飯島直子の所属事務所「ハート・レイ」の公式Instagramが12月18日までに更新され、飯島と、女優の小泉今日子との、韓国旅での乾杯ツーショットが公開され、ファンから歓声があがっている。

《【飯島直子】2026.1.3.（土）19:00〜 新春スペシャルとして第二弾韓国へいってまいりました! なんとなんと#小泉今日子さんと2人旅 『飯島直子の今夜一杯いっちゃう?小泉今日子と韓国2人旅』 春川（チュンチョン）へジップワイヤーで南怡島に渡ったり「冬ソナ」ロケ地を巡ったりと楽しい旅でした!》などとつづられ、現地の居酒屋で2人が乾杯する写真を添えた。

飯島の冠番組『飯島直子の今夜一杯いっちゃう?』（BSフジ）は、毎週木曜日に放送されており、飯島が地元の人に愛される店を飲み歩き、お店の常連客や会いたかったゲストと飾らないトークで、ほっこり酔いしれる番組。今回はその新春スペシャル版だ。

芸能担当記者が言う。

「飯島さんと小泉さんは『最後から二番目の恋』（フジテレビ系）シリーズで長く共演していることもあり、深い信頼関係で結ばれています。2025年4月期の月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）放送中の5月に、同じく共演者の中井貴一さんと東京・学芸大学での3人飲みの様子が『飯島直子の今夜一杯いっちゃう?』で放送されました。また、中井さんと別れた飯島さんと小泉さんが、初めてサシ飲みする様子も放送され、大好きな韓流ドラマの話題などで盛り上がっていたようです」

コメント欄にはファンから

《めちゃめちゃ楽しみ》

《仲良し組最高だね》

といった番組を楽しみにする声に加えて、

《お2人ともずっと可愛いですね》

などの称賛の声もあがっている。

「飯島さんは10月から放送されている日清ヨーク株式会社の『ピルクル エイジングライフ』のCMで、57歳にして制服姿を披露し、『57歳に見えない』といった絶賛の声がSNSで相次ぎました。一方、59歳の小泉さんも、4月にファッションブランド『マークジェイコブス』の写真展にモデルとして登場。有名写真家であるレスリー・キー氏が撮影した写真で美しいデコルテなどを披露し、話題になりました。

2人とも、美しく年齢を重ねる姿や自然体なキャラクターなどが、同世代の女性から厚く支持されており、“アラ還”女性のロールモデルとなっているので、どんな対談になるか楽しみですね」（前出・芸能担当記者）

飯島と小泉から、どんな本音トークが飛び出すのだろうか。