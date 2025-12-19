12月15日、アイドルグループHey! Say! JUMPの伊野尾慧がInstagramを更新。ダークブラウンからハイトーンの金髪に大胆にチェンジした姿を披露している。

「《髪あかるくしたの嫌だった？》の文面とともに控室と思われる場所で撮った7枚の写真をアップ。伊野尾さんは、髪の毛の色をダークブラウンからハイトーンの金髪に大胆にチェンジしてポーズを決めています。明るめの茶髪から金髪に変身した姿に視聴者からは歓喜の声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

これにはSNSで「かっこいい！」「金髪似合いすぎ」などと絶賛の声が飛び交っている。

2007年からHey! Say! JUMPのメンバーとして活動している伊野尾。現在同グループは、12月13日から2026年1月12日までドームツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』を開催中だ。

「それ以外にも、俳優業にも精を出しており、これまでにもドラマ『家政夫のミタゾノ』（テレビ朝日系）シリーズなどの話題作に数多く出演してきました。

1月からは松本穂香さんとW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ）が放送開始。2人は初共演、ラブコメディ作品で主題歌もHey! Say! JUMPの新曲が起用されるとあって、放送前から話題となっています」（芸能記者）

本誌も11月、ドラマロケに励む伊野尾の姿をキャッチしている。スタッフと入念な打ち合わせをしたリ、撮影の合間にスタッフと談笑するなど、慣れた様子がうかがえた。

「1月から始まる新ドラマでは、伊野尾さんの髪色は明るめの茶髪。今回披露した金髪は、それよりもさらに薄い髪色になっていました。新たな作品への出演のためか、あるいはドームツアーを意識してのイメチェンだったのかもしれません。多忙なだけに、髪色の変化にも何か新しい仕事の気配が感じ取れますね」（同前）

大みそかには、Hey! Say! JUMPのメンバーとして、3年ぶりに開催されるSTARTO ENTERTAINMENTのカウントダウンライブにも出演することがわかっている。ツアー、ライブ、そしてドラマと大忙しの伊野尾。金髪イメチェンの次は、どんな変化を見せてくれるのか。