『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にクリス・エヴァンスが復帰！
映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に、クリス・エヴァンス演じるスティーブ・ロジャース／キャプテン・アメリカがカムバックすることがわかった。なんと父親になっているようだ。
【写真】『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』参加者も 『サンダーボルツ*』の面々
Varietyによると、本日日米同時公開された『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の上映にあわせ、キャプテン・アメリカに焦点を当てたティーザー映像が公開された。
ピアノ演奏による『アベンジャーズ』のテーマ曲が流れるなか、静かな農場を舞台に、バイクで自宅に向かうスティーブの姿から始まり、キャプテン・アメリカのコスチュームを彷彿とさせる青いヘルメットを懐かしそうに眺める姿や、生まれたばかりの赤ちゃんを抱き、誇らし気な表情を浮かべる様子が登場。そして、「スティーブ・ロジャースは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に戻ってくる」というメッセージで締めくくられ、2026年12月18日の公開日に向けたカウントダウンが始まるという。今後数週間のうちに、他のキャラクターにフォーカスしたティーザーも公開される予定だそう。
なお、クリス演じるキャプテン・アメリカは、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）で、インフィニティ・ストーンを元の時代へ戻す旅に出た後、若き日の恋人ペギーのいる時代にとどまり、彼女と人生を過ごすことを選んだ。そして歳を重ねたのち、かつての相棒サム・ウィルソン（アンソニー・マッキー）に盾を託し、キャプテン・アメリカを引き継いでいた。
『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来7年ぶりのシリーズ最新作となる『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には、アイアンマンとしてマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）をけん引してきたロバート・ダウニー・Jr.が、シルバーに怪しく輝くマスクを身にまとう科学者ドクター・ドゥーム役でヴィランとして復帰。他にクリス・ヘムズワース、ヴァネッサ・カービー、アンソニー・マッキー、セバスチャン・スタン、レティーシャ・ライト、ポール・ラッド、ワイアット・ラッセル、テノッチ・ウエルタ・メヒア、エボン・モス＝バクラック、シム・リウ、フローレンス・ピュー、ケルシー・グラマー、ルイス・プルマン、ダニー・ラミレス、ジョセフ・クイン、デヴィッド・ハーバー、ウィンストン・デューク、ハナ・ジョン＝カーメン、トム・ヒドルストン、パトリック・スチュワート、イアン・マッケラン、アラン・カミング、レベッカ・ローミン、ジェームズ・マースデン、チャニング・テイタム、ペドロ・パスカルらが出演する。
メガホンを取るのは、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）、『エンドゲーム』でも監督を務めたルッソ兄弟ことジョー・ルッソ＆アンソニー・ルッソ。脚本も同じく「インフィニティ・ウォー」「エンドゲーム」でも手掛けたスティーヴン・マクフィーリーが担当する。
【写真】『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』参加者も 『サンダーボルツ*』の面々
Varietyによると、本日日米同時公開された『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の上映にあわせ、キャプテン・アメリカに焦点を当てたティーザー映像が公開された。
ピアノ演奏による『アベンジャーズ』のテーマ曲が流れるなか、静かな農場を舞台に、バイクで自宅に向かうスティーブの姿から始まり、キャプテン・アメリカのコスチュームを彷彿とさせる青いヘルメットを懐かしそうに眺める姿や、生まれたばかりの赤ちゃんを抱き、誇らし気な表情を浮かべる様子が登場。そして、「スティーブ・ロジャースは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に戻ってくる」というメッセージで締めくくられ、2026年12月18日の公開日に向けたカウントダウンが始まるという。今後数週間のうちに、他のキャラクターにフォーカスしたティーザーも公開される予定だそう。
『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来7年ぶりのシリーズ最新作となる『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には、アイアンマンとしてマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）をけん引してきたロバート・ダウニー・Jr.が、シルバーに怪しく輝くマスクを身にまとう科学者ドクター・ドゥーム役でヴィランとして復帰。他にクリス・ヘムズワース、ヴァネッサ・カービー、アンソニー・マッキー、セバスチャン・スタン、レティーシャ・ライト、ポール・ラッド、ワイアット・ラッセル、テノッチ・ウエルタ・メヒア、エボン・モス＝バクラック、シム・リウ、フローレンス・ピュー、ケルシー・グラマー、ルイス・プルマン、ダニー・ラミレス、ジョセフ・クイン、デヴィッド・ハーバー、ウィンストン・デューク、ハナ・ジョン＝カーメン、トム・ヒドルストン、パトリック・スチュワート、イアン・マッケラン、アラン・カミング、レベッカ・ローミン、ジェームズ・マースデン、チャニング・テイタム、ペドロ・パスカルらが出演する。
メガホンを取るのは、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）、『エンドゲーム』でも監督を務めたルッソ兄弟ことジョー・ルッソ＆アンソニー・ルッソ。脚本も同じく「インフィニティ・ウォー」「エンドゲーム」でも手掛けたスティーヴン・マクフィーリーが担当する。