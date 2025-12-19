全世界100万本突破のガソリンスタンド経営ゲーム『ガスステーションシミュレーター』、Steamにて日本語版が正式リリース
ガソリンスタンドを経営するシミュレーションゲーム『ガスステーションシミュレーター』（PC（Steam））の日本語実装が完了しリリースされた。
【写真】『ガスステーションシミュレーター』スクリーンショット
本作は、ポーランド・クラクフ発DRAGO entertainmentが手掛ける、100万本以上の販売実績を誇る経営シミュレーションゲーム。砂漠の高速道路沿いを舞台に、荒れ果てたガソリンスタンドを買って修理したり拡張したりして運営していく。2021年9月にSteamで発売されて以来、様々なプラットフォームで展開され、Steam上のレビュー総数は26000件超。ガソリンスタンドを経営するというシンプルな内容ながら独特の世界観と中毒性の高さが人気で、発売から4年を経てもなお多くのプレイヤーが楽しみ、大型アップデートが毎年行われている。
この度、Steam版の日本語版リリースを記念し、ウィンターセールにて大幅割引を実施。セール期間（日本時間12月19日午前3時〜1月6日午前3時）は50％オフで購入可能だ。
さらに、新作DLC『ガスステーションシミュレーター RVキャンプ DLC』に加え、これまで発売された全てのDLC版シリーズ（全7本）も日本語化。多彩なDLCで広がるガスステーションライフを体験できる。
『ガスステーションシミュレーター』PC（Steam）版の日本語版は、2025年12月19日リリース。
【写真】『ガスステーションシミュレーター』スクリーンショット
本作は、ポーランド・クラクフ発DRAGO entertainmentが手掛ける、100万本以上の販売実績を誇る経営シミュレーションゲーム。砂漠の高速道路沿いを舞台に、荒れ果てたガソリンスタンドを買って修理したり拡張したりして運営していく。2021年9月にSteamで発売されて以来、様々なプラットフォームで展開され、Steam上のレビュー総数は26000件超。ガソリンスタンドを経営するというシンプルな内容ながら独特の世界観と中毒性の高さが人気で、発売から4年を経てもなお多くのプレイヤーが楽しみ、大型アップデートが毎年行われている。
さらに、新作DLC『ガスステーションシミュレーター RVキャンプ DLC』に加え、これまで発売された全てのDLC版シリーズ（全7本）も日本語化。多彩なDLCで広がるガスステーションライフを体験できる。
『ガスステーションシミュレーター』PC（Steam）版の日本語版は、2025年12月19日リリース。