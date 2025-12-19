通勤もお出かけも使える「きれいめバッグ」→【ハニーズ】に売ってた！

通勤にも休日コーデにも合わせやすい「きれいめバッグ」を探しているなら、実は【ハニーズ】が穴場かも。軽さや使いやすさ、小物の整理がしやすいポケット構造など、デイリー使いに欲しいポイントをしっかり押さえたアイテムが揃っています。今回は、大人が持ちやすい上品デザインのバッグを厳選。ワードローブにすっと馴染み、毎日使いたくなりそうなバッグをご紹介します。

シンプルながら内側にボトルホルダー付きで実用性もGOOD

【ハニーズ】「2WAYバッグ」\2,980（税込）

「柔らかなフェイクレザー素材」（公式オンラインストアより）が上品で、デイリー使いしやすそうなバッグ。ショルダーストラップを付ければ斜め掛けもできる2WAY仕様です。マグネット開閉や内側のボトルホルダーなど実用面も充実していて、通勤はもちろん、荷物が多い日のお出かけにも頼れる相棒になりそう。

三室構造で荷物がすっきり収まる端正なバッグ

【ハニーズ】「軽量両あおりハンドバッグ」\3,680（税込）

スクエア型の端正なフォルムが特徴のフェイクレザーバッグ。「前後にあおりポケットが付いた三室構造」（公式オンラインストアより）で中身が迷子になりにくく、デイリーに扱いやすい仕様です。付属の同色ポーチはカード類の収納にも便利で、外側にかければトレンド感も。手持ち・肩掛けの2WAYで持てるため、スタイルに合わせて使い分けられます。

A4やタブレット収納が可能な縦長トート

【ハニーズ】「ハンドル2WAYトート」\4,980（税込）

A4対応の縦型スクエアバッグは、書類やタブレットを持ち歩く日にも頼れるきれいめデザイン。長短2種類のハンドルが付いていて、手持ちも肩掛けもサッと切り替えられるのが嬉しいところ。内側には小物ポケットやクッション入りスペースが備わり、通勤バッグとしての使い勝手も◎ ほどよく艶のあるフェイクレザーが、デイリーコーデを上品に引き締めてくれそうです。

上品な見た目ながら豊富なポケットで整理しやすそう

【ハニーズ】「ポーチ付軽量A4トート」\3,680（税込）

荷物をざくざく入れたい日には、こちらのトートが頼れそう。きれいめなデザインながら軽量仕様で、通勤時にも持ちやすそう。A4書類やPCがすっきり収まるサイズ感に加え、前後のあおりポケットや内側の仕切りで整理整頓もスムーズ。落ち着いたカラーと上品な合皮素材で、オン・オフどちらのシーンにも自然に馴染みそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K