Jリーグが公式発表

Jリーグは12月19日、2026年2月から6月にかけて開催される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の地域リーグラウンド各節対戦カードが決定したと発表した。

併せて、同大会プレーオフラウンドのホームクラブも決定している。

J1はEASTとWESTの2グループに分かれ、2月第1週から5月4週目にかけて各チーム18節を消化する。EAST第1節では、2月6日に横浜F・マリノスとFC町田ゼルビアが対戦。翌7日または8日には、ジェフユナイテッド千葉vs浦和レッズ、FC東京vs鹿島アントラーズなどが組まれた。WEST第1節では、2月6日に京都サンガF.C.vsヴィッセル神戸、そして2年連続でセレッソ大阪対ガンバ大阪のダービーで開幕を迎えることになる。

J2・J3はEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループ構成。2月7日または8日の第1節では、栃木SCvsヴァンラーレ八戸（EAST-A）、いわきFCvs北海道コンサドーレ札幌（EAST-B）、FC大阪vsカマタマーレ讃岐（WEST-A）、ギラヴァンツ北九州vsガイナーレ鳥取（WEST-B）などのカードが決定した。

今後の日程発表については、12月26日に地域リーグラウンド第1節と第2節の詳細、2026年1月9日に第3節から第18節およびプレーオフラウンドの一部の詳細が発表される予定だ。なお、記載された日程や対戦カードは、今後変更になる可能性があるとしている。（FOOTBALL ZONE編集部）