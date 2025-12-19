ちょっぴりほろ苦い味わい！道南食品「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド」

道南食品より、“北海道生食感チェルシー”の新感覚進化系スイーツとして「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」が展開されます。

2025年12月15日(月)の新千歳空港での先行発売を皮切りに、北海道エリア限定の土産菓子として順次販路が拡大されます。

道南食品「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」

発売日・販売場所：

・2025年12月15日(月)：新千歳空港 総合土産品店

・2025年12月29日(月)：札幌市内2店舗(北海道四季マルシェ ココノススキノ店、北海道みやげ たぬきや)

・2026年1月20日(火)：全道土産品店・一部道の駅

価格：1,382円(税込)

内容量：6個入り

賞味期限：9ヶ月

北海道限定で親しまれている「北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味」の魅力をさらに広げるべく、新しいタイプの菓子が登場しました。

道南食品が持つキャラメルとチョコレートの製造技術を活かし、生食感チェルシーブランドの可能性を追求した一品です。

函館市ふるさと納税の返礼品として先行提供され好評を博していましたが、ついに一般販売が開始されます。

サクサク食感と濃厚な味わいの融合

最大の特徴は、焼き菓子を練り込んだサクサク食感のキャラメルチョコレートでサンドしている点です。

中に挟まれた「生食感チェルシーバタースカッチ味」の濃厚な風味と、チョコレートの食感が絶妙なコントラストを生み出しています。

ちょっぴりほろ苦い、大人のキャラメルを極めた贅沢な味わいを楽しめます。

北海道を訪れた際の特別なお土産として、また自分へのご褒美として最適なスイーツに注目です。

新千歳空港から始まり全道へ広がる、新たな北海道銘菓の登場となります。

道南食品「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」の紹介でした。

※「CHELSEA」は株式会社 明治の登録商標です。

