全国で活躍する出張シェフ・佐々木竜太氏によるイタリアンと、勝沼醸造が世界に誇るワイン「アルガブランカ」を堪能できるペアリングランチイベントが、2026年2月22日に開催されます。

山梨県甲州市の勝沼醸造を舞台に、繊細な創作料理と厳選されたワインが織りなす至福のマリアージュを楽しめる特別な1日です。

勝沼醸造「佐々木シェフ ペアリングランチイベント」

開催日：2026年2月22日

会場：勝沼醸造株式会社（山梨県甲州市勝沼町下岩崎371）

コース代：6,600円(税込) ※ワイン付き

定員：各回5名（3部制）

このイベントは、出張料理人として独立し注目を集める佐々木竜太シェフが、旬の素材を巧みに活かしたイタリアンをコース仕立てで提供します。

合わせるのは、勝沼の地で革新的なワイン造りを続ける勝沼醸造の「アルガブランカ」シリーズを中心とした厳選銘柄。

醸造家のこだわりや製造秘話に直接触れながら、料理の風味を引き立てる絶妙なハーモニーを五感で堪能できる構成となっています。

イタリアで研鑽を積んだ佐々木シェフの感性

講師を務める佐々木シェフは、都内のイタリア料理店で修業後、24歳でソムリエ資格を取得し渡伊。

イタリア各地の名店で2年間にわたり腕を磨き、帰国後には「Japan Cheese Awards」で最優秀部門賞を受賞するなど、素材への深い理解と確かな技術を持ちます。

狩猟免許も保持し、自然の恵みを最大限に引き出すシェフならではの視点が、勝沼のワインと共鳴します。

日常を忘れる贅沢なひととき

全3部制で行われるランチは、各回わずか5名という限定されたプライベートな空間で実施されます。

目の前で仕上げられる華やかな料理と、グラスの中で輝くワインが、日常を忘れさせる贅沢な時間を演出。

醸造所という特別な場所で味わうからこそ感じられる、土地の息吹と造り手の情熱が重なり合う瞬間を体験できます。

名門・勝沼醸造と気鋭のシェフがタッグを組んだ、山梨の冬を彩る美食の祭典。

伝統あるワイナリーで繰り広げられる「アルガブランカ」とイタリアンの究極のペアリングに注目です。

チケットはPeatixにて販売されており、限られた席数となるため早めの予約が推奨されます。

勝沼醸造「ペアリングランチイベント」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 醸造家と語らう贅沢なひととき！勝沼醸造「佐々木シェフ ペアリングランチイベント」 appeared first on Dtimes.