「あのね、女子たち。

トキメキは大事！

トキメキはパワーですよ!!」

（『この宇宙にはあなた一人しかいない 及川光博名言集』より）

【画像】これがあの「ミッチー」！？ 及川光博が主演ドラマで見せた“さえないオジサン”姿

かつて「王子」と呼ばれていたミッチーこと及川光博も50代後半、還暦間近なのである。1996年、シングル『モラリティー』でミュージシャンとしてデビューし、2026年でデビュー30年となる。



及川光博 ©時事通信社

観客も「キラキラヒロイン」にしてしまうミッチーパワー

デビュー当時、自他ともに認める「王子」キャラだった及川はビジュアル系的な属性に文学性や演劇性を付与することで差別化を図っていた。もともと学生時代演劇部にいた及川は、1998年、ドラマ『WITH LOVE』から俳優活動もはじめる。この年、早くも「王子」を辞めている。こう呼ばれることで、色物に見られることに抗いたかったようだ。

筆者はミッチーのコンサートに一度だけ行ったことがある。お約束のヒット曲「死んでもいい」がはじまる前、多くの観客がおもむろに自身のバッグを開け、ポンポンを取り出した瞬間が忘れられない。ファンがコンサート会場でうちわやペンライトをあらかじめ持って応援する気満々で待機しているのとはまた違う独特のムードがあった（うちわやペンライトの否定ではありません、念のため）。

それまで丸腰（？）だった観客がポンポンを取り出した途端、キラキラヒロインに変身したかのように思えたのだ。まさに「トキメキはパワー」。ステージ上のスターがお着替えして変身するのは当たり前だが、観客まで変身させてしまう及川光博のその演出手腕に感心し、ポンポンを持っていない自分を心底残念に思った。ポンポンはオフィシャルグッズとしても売られているが、自分で作るけなげなファン（及川いわく“ベイベー”）もいて、それもなんだかよかった。

2001年、及川はPARCO劇場で上演された美輪明宏主演『毛皮のマリー』で美少年・欣也役に抜擢された。美輪様に選ばれたということが彼の実力や格をぐっと高めたと筆者は思う。このとき筆者は、美輪様と及川に取材をした。及川は美輪様の傍らにすんっとして座り、その様には『ベルサイユのばら』におけるアンドレ的な雰囲気を感じた。取材が滞りなくできたのは、及川が美輪様のエスコートを上手にしてくれていたからではないかと勝手に彼に感謝している。

『毛皮のマリー』は女装の男娼が美少年・欣也の母として共に暮らしている倒錯的な話。及川にはどこかアングラのいかがわしさもあって、そこも魅力であった。キレのいい一重まぶたがときにエレガントに、ときに獰猛にも見える。高貴と猥雑を自在に行き来する、その世界の仕組みをわかっていそうなところこそ、彼の最大の魅力であろう。

二代目『相棒』抜擢から手堅いバイプレイヤーに…

ところが徐々に俳優としてのいかがわしさは鳴りを潜めていく。2009年、刑事ドラマ『相棒』（テレビ朝日系）で水谷豊演じる杉下右京の二代目相棒・神戸尊に抜擢され、3年間、メインキャストとして出演した。当初、イギリス紳士的な右京と及川のノーブル感はかぶるのではないかと筆者は気になったが、及川は美輪様と同じく右京を見事にアシストしてみせた。

元来、知性と上品さがある及川だから、相棒ファンの高齢者の支持も得て、俳優として盤石になっていく。そこには皇族が民間人になったような雰囲気があった。日曜劇場『半沢直樹』の主人公の気のいい同僚役、『グランメゾン東京』では「レシピ動画の貴公子」と呼ばれていた料理研究家など、俳優としては手堅い役割を演じてきた。

ミュージシャンが俳優活動を並行し、才能を発揮することは、福山雅治、星野源、峯田和伸、田口トモロヲなど枚挙に暇なく、珍しくはない現象ではあるが、及川光博が特異なのは、ミュージシャンとしては極めて派手なのに、俳優としては、バイプレイヤーに徹してきたことだ。たぶん、主人公だと華やかになりすぎてしまうのだろう。いや、脇役で目立ちすぎてないことのほうが難易度は高い気がするが。

及川のなぜか目立ちすぎない特性がついに花開いたのが、ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）である。連続ドラマ主演としては21年ぶり、GP帯でははじめての主演だ。

50代にしてはじめてのGP帯主演で及川が演じたのは、中年のゲイ。動物園で飼育係をしていて、歌が大好きな波多野玄一は自身をおじさんと卑下し、幸せな未来をあきらめかけていたが、偶然出会った中学教師・索（手越祐也）に恋をする。そこに両親との関わりが薄い中学生・ほたる（白鳥玉季）が加わって、奇妙な３人の共同生活がはじまった。３人は家を買うことにして……。

いわゆる一般的な家族の形とは違う３人の関わり。それぞれが、いわゆる一般的とされている形からはみ出しているとはいえ、それでも生きている。どんな形でもいいではないか、誰だって幸せな未来をあきらめることはないのだということを、太宰治の「恋と革命」（『斜陽』より）という言葉をキーワードにして描いたドラマは、名作の誉れも高い『すいか』（03年）や『野ブタ。をプロデュース』（05年）などを手掛けた河野英裕プロデュースで、脚本は彼が見込んだ新人の松本優紀、インクルーシブプロデューサーとして白川大介が参加しているという、新たな価値観を発見したい意欲を感じる座組である。

及川光博が「ミッチー」という“透明の着ぐるみ”を脱いだ

そのなかで、目立たないように穏やかにひそやかに生きている主人公を演じる及川。主人公にしてはおとなしめに見えるこの役について、及川はこのように語っている。

「玄一を演じる上で意識しているのは、『ミッチーであることを忘れる』。私、ミッチーというキャラクターを『透明の着ぐるみ』と表現しているんですけど、今回の現場ではそれを脱いでいます。これは、僕のキャリアでは珍しい」（日経クロストレンド2025年11月14日「及川光博×手越祐也 21年ぶり主演＆7年ぶり復帰で“ゲイカップル”に」より引用）

及川はミッチーを職業（サービス業）と捉えていて「（前略）ミッチーという職業はね、飽きない商い（後略）」（『この宇宙にはあなた一人しかいない 及川光博名言集』より）。こんなふうにも言っている。

興味深いのは、ミッチーという着ぐるみを常にかぶってきたという事実である。これまでのドラマや映画ではミッチーが演じるという前提のもとにやっていたということか。だからこそ、ミッチーなのに脇にまわって、その華を抑えることもできるのだという好印象を生み出した。

ミッチーを脱いで、元来の俳優として挑んだ玄一は、街ですれ違っても気づかないような、日常に溶け込んでいる人物だ。やや前かがみでひょこひょこ歩き、時々寝癖がついている。生真面目で少し頑固だけど、嫌いになれない人物を、及川が絶妙なバランスで演じている。

第1話で玄一が語った「家を買って“かすがい”にして、俺たちの恋愛にだって意味があるんだってことを証明しましょう！ それが俺たちの恋と革命です！」と拳をつきあげる様が切実に響くのは、及川光博のなかに情熱や生命力がまんたんだからだろう。ドラマでは索にこわいと引かれてしまうのだが、それが視聴者の心にも火を灯す。

まるで、コンサートで観客がポンポンを持った瞬間に変身するように、自分が変わることで自分を取り巻く世界も少しだけ変わる。及川光博にはそんな魔法の力がある。年齢も性別も関係なく、情熱やロマンさえあれば、人は生きていける。そんな人生論が中年になった及川だからこそ説得力を持った。

劇中でギターを弾いて歌ったり、エンディング曲「バームクーヘン」も歌っていて（手越祐也と白鳥玉季の3人で）、ミュージシャンとしての面目躍如である。

「ルーティーンワークを嫌う僕としては、当然退屈はしたくないし、すべてを諦めてしまう日まで音楽は作っていくと思うんですけれどーーまぁ、コアファンにはもちろん、及川光博って歌手だったの？って言ってる人にも何か爪痕を残したいですね」（「ミッチーCAST 及川光博1996―2015」より）

「ぼくたちん家」では俳優としても歌手としても爪痕を残したのではないだろうか。

（木俣 冬）