今オフ5季ぶりの古巣日本ハムへの復帰が決まった西川遥輝外野手（33）。盗塁王4回、ベストナイン2回、2017年から4年連続ゴールデングラブ賞の名手が北の大地に舞い戻る。

日本ハム時代は若手のイケメン野手として人気も凄まじかった西川。

「20年オフにはポスティングによる米メジャーリーグを目指しましたが不成立に終わり、年俸2億4000万円で残留。21年オフには盗塁王のタイトルを獲得するも、球団は保留者名簿から外すことを決定。“ノンテンダー”という形で自由契約となり、ハムから追われる身となった」（球団OB）

オファーが来ず宙ぶらりんの状態に

その後、楽天、ヤクルトに拾われてプレーしていたがレギュラー獲得には程遠い成績が続いた。

「今シーズン、ヤクルトからはファミリー球団らしく今年で選手から退いた場合、引退試合の準備があると水面下で提示されていましたがこれを拒否。オフに3度目の自由契約となりました。

当初、本人は他球団からすぐにオファーが届くと高を括っていましたが、これまで3球団渡り歩くなかでの素行不良や、後輩への悪影響を考慮されていつまで経っても話が来なかった」（スポーツ紙記者）

業を煮やした本人が藁にも縋る思いで頼ったのが、かつての“恩師”だった。

なぜ日本ハムは西川を受け入れたのか

「11月に入ると焦り出して、球界関係者に連絡を取り始めた。その一人が日本ハム時代に選手と監督としてともに戦った栗山英樹CBO（64）だった」（同前）

今回の入団会見で西川は「（直接電話して）助けてくださいと言ったことを覚えている。ファイターズには感謝しかない」と頭を下げ、栗山CBOも「出尽くしていない。今の形で何を見せてくれるかすごい楽しみ」と期待を寄せるコメントを残した。

「12年、16年に2度リーグ優勝を果たせたのは『遥輝のおかげ』と栗山CBOはいまだに頭が上がらない。

さらに『優勝がなければ一昨年、世界一になった侍ジャパンの監督にも選ばれていなかった』と話している。そのため、西川の申し出を無下にできなかったのです」（前出・球団OB）

新庄剛志監督の“ぼやき”が止まらない

栗山は球団フロントでも要職のため表立って反対の声は出ていないが、この人事に困惑している人物がいるという。

「現場を預かり来季5年目を迎える新庄剛志監督（53）です。これまで若手を見極めてレギュラーに育て上げてきただけに、明らかな“異分子”の混入に『西川をどこで使えばいいの』とフロントにぼやいているといいます」（チーム関係者）

来季は新庄監督の正念場。突然のベテランの登場に、新庄劇場はどんな化学反応を起こせるか？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月25日号）