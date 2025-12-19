〈婚約解消＆妊娠で訴えられ、里親制度で2人の子の親に…波瀾万丈の半生が投影された《ダメ人間マンガ》〉から続く

漫画家を目指す若者ふたりの軌跡を描いた「漫画家マンガ」がいま話題になっている。『ジンバルロック』や『ワイルド・ナイツ』で知られる古泉智浩氏の最新作『ゲットバック』だ。

刊行直後から、深谷かほる氏、相原コージ氏、宮川サトシ氏、河井克夫氏、吉田ひろゆき氏、新保信長氏など漫画界の錚々たる面々がSNSで絶賛。さらに『ブラックジャックによろしく』の佐藤秀峰氏が本の帯に推薦文を執筆、『これ描いて死ね』のとよ田みのる氏はカットと推薦文を寄稿している。





『ルックバック』へのアンサー漫画

内容を簡単にご紹介しよう──。

〈「漫画家になって全員を見返すんだ！」

底辺高校に通うさえない男子ふたりがコンビを組み、プロを目指す物語。ボンクラの長谷川が原作を考え、不登校の竹夫が作画を担当。クラスのヤンキーをモデルにしたゾンビマンガを投稿したところ、新人賞に入選してしまう。「プロになれるかも」と喜んだのも束の間、モデルにしたことがヤンキーにばれ、ひと騒動に──。〉





あらすじを読めば誰しも、あの超人気マンガを思い浮かべることだろう。劇場アニメ化されて大ヒット、来年には是枝裕和監督による実写映画も予定されている藤本タツキ氏の『ルックバック』だ。

〈学年新聞に４コママンガを連載している小学生の女の子が、絵の才能が抜群にある引きこもりの女の子と出会い、協力してマンガを描き始める。二人の友情とマンガへの情熱が丁寧に描かれるが、やがてふたりの目指す未来が違っていく──。〉





実際、著者である古泉氏は、『ルックバック』に触発され、本作を構想したと「あとがき」に書いている。

〈……藤本タツキさんの『ルックバック』は創作に対する切実な思いが丁寧に描かれていて本当に素晴らしくて、特に主人公が四コマ漫画を引きこもりの女の子に大絶賛された帰り道、嬉しくてスキップしてしまう場面が何度読んでも泣いてしまう。映画『ルックバック』も本当に素晴らしくて、同じ場面で涙が出た。映画の『ルックバック』を見終えて、そんな事を考えていたら急に『出張編集部』をクライマックスに持ってくれば『ルックバック』みたいな漫画家漫画になると思いついた。……〉

「漫画家マンガ」は最後のネタ

むろん、サブカル界の鬼才として知られる古泉氏が描くのだから、ただの”アンサーソング”ではない。古泉氏が同人誌即売会の出張編集部に持ち込みに出かけ、ケンモホロロの扱いを受けた実体験を織り混ぜ、予想のはるかナナメ上を行く驚愕のラストになっている。

〈長谷川と竹夫は創作の方向性の違いや、原稿料の配分をめぐって揉め、コンビを解消してしまう。長谷川はプロ漫画家になる夢をあっさり諦め、トラックの運転手となる。一方、ひとり漫画家を目指す竹夫だが、プロの道は厳しく、鳴かず飛ばずのまま。数年後、同人誌即売会の出張編集部に持ち込みに行った竹夫は、応対した編集者に対し、『出張編集部』と題するネームを見せる。そして、事件が起きる──。〉





漫画に賭けた青春の〈夢と現実〉、創作の〈喜びと苦悩〉が交錯する、純文学をホーフツとさせる読み応えなのだ。古泉智浩のマンガにはつねにダメ人間が登場するが、その生きざまを否定せず、ユーモアを交えて前向きに描かれているのが特徴だ。『ゲットバック』でも、独自の古泉節による“ダメ人間讃歌”が唄われている。





古泉氏によると、「漫画家マンガ」を描くという構想はずっと持っていたという。ただ、描くものが何もなくなったときの「最後のネタ」として考えていたという。それが、『ルックバック』に触発されて、満を持して登場となったわけだ。



古泉智浩氏

古くは『まんが道』(藤子不二雄)から『アオイホノオ』(島本和彦)、『バクマン。』（大場つぐみ／小畑健)、『stand by me 描クえもん』(佐藤秀峰)、そして『これ描いて死ね』(とよ田みのる)に至るまで──。連綿と続く「漫画家マンガ」の、これぞ令和の最新問題作といえよう。

こいずみ・ともひろ

1969年生まれ、新潟県出身。漫画家。専修大学文学部心理学科卒業。93年、「ヤングマガジン」ちばてつや賞大賞を受賞してデビュー。主な著書に『ジンバルロック』『ワイルド・ナイツ』『うちの子になりなよ ある漫画家の里親入門』など多数。映像化された作品も多く、『青春☆金属バット』(熊切和嘉監督)、『ライフ・イズ・デッド』(菱沼康介監督)、『渚のマーメイド』(原題『ミルフィユ』・城定秀夫監督)、『死んだ目をした少年』(加納隼監督)、『チェリーボーイズ』(西海謙一郎監督)が映画化された。

