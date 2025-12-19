俳優の河合優実がきょう12月19日、25歳の誕生日を迎えた。来年（2026年）1月4日には、彼女が昨年出演して広く知られるきっかけとなった大ヒットドラマ『不適切にもほどがある！』（『ふてほど』と略称された）がスペシャルドラマとして帰ってくる。

昨年放送された連続ドラマ版では、阿部サダヲ演じる主人公の中学教師・小川市郎がまだ昭和だった1986年から現代にタイムスリップし、さまざまな騒動を巻き起こすなかで、一人娘の純子に待ち受ける運命を知ってしまう。今度のスペシャルドラマでは、新たに登場するタイムトンネルを使って、市郎が純子の運命を変えるべく行動を起こすという。

なかなか決まらなかった純子役に抜擢された理由は…

河合はその純子を連続ドラマから引き続き演じる。劇中の1986年当時、高校生だった純子はスケバンスタイルに身を包み、苦言を呈する父にことあるごとに悪態をついていた。企画した磯山晶プロデューサーによれば、純子役の俳優は《お父さんに『メスゴリラ』って言われても可哀想じゃなく、お父さんに『クソじじい』と反論しても可愛らしい人じゃないとダメだった》のでなかなか決まらずにいたところ、ちょうどそのころNHK・BSのドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（略称『かぞかぞ』）に主演していた河合が目に留まったという（中村千晶「現代の肖像 俳優 河合優実」、『AERA』2024年6月10日号）。



高校時代は山口百恵をカラオケで

磯山いわく《特徴的な体の動きと抜群のコメディーセンス。顔がちょっと寂しそうなところも昭和テイストに合うなと感じていました。山口百恵さんや中森明菜さんに通じる『憂い』があるというのかな》とピンと来るものがあり、脚本の宮藤官九郎の賛同も得て、純子役に抜擢したのだった（同上）。ちなみに歌手の山口百恵に似ているとは、河合も以前より周囲から言われて自認しており、高校時代にはカラオケに行くたび、そのヒット曲「プレイバックPart2」を歌っていたとか。

高3のときに映画館で“運命的な出会い”

河合の俳優デビューのきっかけは、高校3年生だった2018年9月、東京にあるミニシアター・ポレポレ東中野へ山中瑶子監督が19歳のときに撮った映画第1作『あみこ』を観に行ったことだ。河合にとってはミニシアターに来るのも、自主制作映画を観るのも初めてだった。上映後には山中監督のほか、出演者で当時俳優で唯一の知り合いだった大下ヒロト、主演の春原愛良が登壇し、河合は「映画ってこんな若い人たちがこんな自由につくれるんだ！」とカルチャーショックを受けるとともに、エネルギーを感じたという（『ナミビアの砂漠』公式パンフレット、ハピネットファントム・スタジオ、2024年）。

ちょうどこのとき、劇場のロビーで河合を見かけ、彼女と映画を撮りたいと思った人がいた。フォトグラファーの芝山健太である。このあとSNSで彼女のアカウントを見つけた芝山は、さっそくダイレクトメッセージを送ってオファーする。これに対して河合はさすがに初対面の人と二人きりで会うのは怖かったので、高校の文化祭で会うことにし（先方も女性スタッフを連れてきた）、クラスでつくった演劇を観てもらった。芝山は《ユウミちゃんが体育館の中心を走る姿が美しくてずっと覚えている》と振り返る（『キネマ旬報』2024年9月号）。

こうして生まれたのが、河合の初めての映画出演作『よどみなく、やまない』（2019年）だった。これも自主制作映画で、当時、ごくかぎられた劇場で計4回上映されたのみというから、ささやかなデビューである。しかし、河合にとっては大きな一歩であった。

“これに人生を賭けるべきではないか”と決意

河合は小学生のころにヒップホップ系のダンススクールに通い、高校ではダンス部でリーダーとして活躍していた。ここから身体で表現することを仕事にしたいと思い始めた折、ミュージカル『コーラスライン』を観劇して、自分はこれに人生を賭けるべきではないかと決意、高校卒業後の進路も普通大学から演劇コースのある日本大学芸術学部（日芸）に変えた。

『あみこ』を観て衝撃を受けたのはその翌月で、さらに芝山監督から映画出演のオファーを受けたのだから、まさに運命的というしかない。彼女自身、すっかり「役者になれる！」と思い、再び『あみこ』を観に行くと山中監督に「いつか一緒に（映画を）できればうれしいです」と書いた手紙を渡したという。その夢は、それから5年ほどして『ナミビアの砂漠』（2024年）で実現した。

10代のときから独特のオーラを放っていたのだろう。日芸の同級生でやはりのちに俳優となる見上愛は入学直後、学内で見かけた河合の必要以上に人を寄せつけない一匹狼感に逆に引き寄せられ、勇気を出して友達になってほしいと声をかけたという（「日刊SPA!」2024年5月20日配信）。

河合はすでに高校在学中、事務所に所属しようと何社かに履歴書を送り、2018年12月にそのひとつ、鈍牛倶楽部の面接を受けて合格していた。面接では事務所の人が知るわけもない高校の英語の先生のモノマネを披露し、その度胸を買われたらしい。

鈍牛倶楽部は小林稔侍、光石研、オダギリジョーなど実力派俳優を擁するが、河合が入った当時、女性は西田尚美（現在はフリー）しかいなかった。彼女はそれについてはとくに気にならず、自分が埋もれてしまわないよう《少数精鋭で、きちんといい俳優さんが所属しているところに入りたかった》という（『ピクトアップ』2022年2月号）。

コロナ禍で大学中退し、俳優業に専念

デビューの翌年、大学2年生になるのと前後してコロナ禍に入ってしまう。授業がリモートになったのを機に完全に俳優業にシフトし、けっきょく中退している。このころ、高校生たちが時代劇映画の制作に一夏をかけるという映画『サマーフィルムにのって』（2021年）の撮影が進んでいたが、これもコロナ禍により中断を余儀なくされる。

それでも彼女は前向きだった。《中断して、みんな落ち込んだけど、この映画の肝になるラストシーンを本当の夏に撮れて、本当によかったよねって言い合いました》とは、同作を含む複数の作品で2021年度のキネマ旬報ベスト・テンの新人女優賞を受賞したときの発言である（『キネマ旬報』2022年2月下旬号）。

「やめて！」と叫び声をあげながら…その場にいた全員の心を摑んだ表現力

このとき新人賞の対象作品となったひとつ『由宇子の天秤』（2021年）の春本雄二郎監督は、事務所側から紹介された河合が同作での役にハマるかどうか見極めるため、自分の主宰するワークショップに参加してもらったところ、その表現力に何度も驚かされたという。なかでも、用意された設定のもと自由に演技する課題での彼女の行動は型破りだった。このときのことを春本監督は次のように振り返る。

〈《河合さんは自分の番になると部屋を出たのです。そして『やめて！』と叫び声を上げながら部屋に入るところから芝居を始めました。『この女の子に何があったんだろう？』と想像を膨らませる発想力と表現力に、その場にいた全員が間違いなく心を摑まれていました》（『週刊現代』2025年7月7日号）〉

ただ、河合自身は新人時代を顧みて《まだ感覚的に、思うままに演じていた》と語る（『AERA』前掲号）。同時期に撮影した映画『偽りのないheppy end』（2021年）では松尾大輔監督から、演技での体の動きの一つひとつに対しなぜそうしたのかと問われ、無意識で動いていることに気づき、その理由を答えられなかった。このあと、いったん撮影を抜けて初舞台となる『some day』（2019年）の稽古に臨むと、作・演出の倉本朋幸から「感情を考えないで、シチュエーションだけを考える。感情はあとからついてくる」と教えられる。舞台を終えて撮影に戻り、さっそく実践してみたところ、監督から「あれ、良くなりましたね」と言われたという。こうして彼女は作品ごとに学びながら、俳優として着実に成長していった。（つづく）

