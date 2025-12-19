歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。帝国ホテル 大阪でのディナーショーの後の食事の様子を投稿しました。



工藤さんは「DSが終わってから、色々打ち合わせ等後の食事」と題して、帝国ホテル大阪の1室とみられる場所で、スタッフと食事をする様子を、動画を添えて投稿しています。





工藤さんが食べたのは鶏の半身を焼いたハーブチキン。

工藤さんは『帝国ホテル切り』と独特な表現で呼んで、鶏肉の切り方に注目。不要な部分を取り除くような切り方に、「これをやるには 自分でチキン1匹買ってもできないのよ。」「手と脚だけくれたって感じなんだけど、すっごい美味しいやり方。」と、独特の切り方に感心したようです。「笑笑笑笑 帝国半身チキンが私は凄く好きでした」と綴っています。





工藤さんは食後に、「そしてポップコーン 笑」と綴り、大阪のファンからプレゼントされたというポップコーンを紹介。





30種類以上のフレーバーがある大阪で人気のポップコーン店、ポップコーンパパ』の『関西だし醤油』味。ポップコーンが大好きだという工藤さんは「関西に来たからこれを食べなって言ってファンの人がくれたんだな」「美味しい」とほおばっていました。







そして、翌日の新幹線の車内とみられる動画を添えて、「ホテルが果物とナイフを用意してくださっていたので、帰りの車内でもいただきました。」と投稿。







飲料水のボトルをカットして容器にして、ホテルで出されたオレンジやパインなどのカットフルーツを中に詰め合わせて、帰路の車内でも大阪の余韻を楽しんだようです。







