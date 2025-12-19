ÌÚÂ¼°ªÍè¡Ö¸ÞÎØ¤Ç²£6²óÅ¾µ»¤ò¡×¡¡¥¹¥Î¥ÜÂåÉ½¡¢ÃåÃÏ¤â¶¯²½
¡¡ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤ÊÃË»Ò¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²£6²óÅ¾µ»¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤ËÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤Ê²®¸¶ÂçæÆ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï²£6²óÅ¾È¾µ»¤ò·è¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¹âÆñÅÙµ»¤Î±þ½·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÃåÃÏ¤Î¾×·â¤ÇÂÎ¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÎ©¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²¼È¾¿È¤Î¶¯²½¤ËÎå¤à¡£¡Ö¤ä¤ëµ»¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£ÃåÃÏ¤ä¡Ê¥Ü¡¼¥É¤ò¤Ä¤«¤à¡Ë¥°¥é¥Ö¤Ê¤É¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤ÈÌÜÅª¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£