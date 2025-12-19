俳優の河合優実がきょう12月19日、25歳の誕生日を迎えた。来年（2026年）1月4日には、彼女が広く知られるきっかけとなった大ヒットドラマ『不適切にもほどがある！』がスペシャルドラマとして帰ってくる。

【画像】朝ドラで圧倒的な演技力を見せた名シーン、ブレイクドラマではバスタオル1枚の大胆な姿も…河合優実の写真をすべて見る（写真多数）

高校生の時に映画館で「運命的な出会い」を果たして役者の道へ。その後、数々の現場で存在感を放ってきた彼女がいま抱く、“迷い”とは？（全2回の2回目／はじめから読む）



2025年エランドール賞新人賞を受賞した際の河合優実 ©時事通信社

◇◇◇

河合優実には、俳優デビューに際してあいついだ運命的な出来事といい、若くして伝説めいたエピソードが少なくない。今年（2025年）公開された映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』を手がけた大九(おおく)明子監督も、同作の編集中に改めて彼女に驚かされたことがあった。

それは、河合が劇中、かなり長いセリフもちゃんと自分の言葉として聞こえるようにしゃべっているにもかかわらず、その発語が語尾からテニヲハまでまったく脚本どおりだったことだ。大九監督は俳優に脚本を渡すと、セリフは意味さえ変わらなければ自分の言葉に変えてもいいと伝えているので、編集中にふと脚本と見比べるまで気づかなかったという（『キネマ旬報』2024年9月号）。ドラマ『不適切にもほどがある！』（2024年）の磯山晶プロデューサーは《河合さんの身体を通して出るセリフは、台本にあるものよりも深く感じるんです》と評したが（『AERA』2024年6月10日号）、それはけっして誇張ではないことがこの話から証明される。

河合優実が思う、映画作りの“最終的なゴール”

河合がすごいのは、上記のような話から示される表現力の高さばかりではない。それとあわせて注目したいのは、自分の仕事を作品のなかだけで完結させないという意識を早くから持っていたことだ。

長編映画の初主演作となった『少女は卒業しない』の公開時（2023年）、22歳のときのインタビューでは、地元の友達に会って話を聞くと、同じ業界の人たちよりいろんな感性や人生があることを感じるとして、《この仕事をしていると"映画を作るために頑張る"というところで意識が完結しがちだけれど、そうじゃないんですよね。こうやっていろんな人生を過ごしているみんなに観てもらうことが最終的なゴールなんだなって改めて気付かされます》と語っていた（『anan』2023年2月15日号）。

「演じていいのかな」という思いを抱えながら挑んだ作品

その意識は、ドラマ初主演となった『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（2023年）、映画『あんのこと』（2024年）と立て続けに主演、それも実在する人物をモデルとした役を経験することでさらに高まっていく。とりわけ『あんのこと』で演じた杏という少女は、母親から虐待を受け、薬物中毒に陥りながらも、介護職を得て夜間学校にも通い社会復帰を目指していた矢先、コロナ禍で失職したあげく自ら命を絶った女性をモデルにしていただけに、《演じていいのかな、映画にして人に見せるなんてことをしていいのかなという思いがずっとのしかかっていた》という（『キネマ旬報』2025年2月号増刊）。

同作の入江悠監督とは撮影に入る前、モデルとなった女性について「かわいそうな存在と考えるのはやめよう」と確認していた。監督としては、《河合優実さんという俳優の肉体を借りて、モデルとなった女性が向き合っていた世界を、皆で一緒に再発見していきたかった》という（『あんのこと』公式パンフレット、キネマ旬報社、2024年）。河合もその意図を理解し、《演じる上でも切なさや痛々しさを共有するアプローチではなく、「殴られたら痛い」とか「人にこういうことを言われたら傷つく」とか、切実な瞬間を感じることに集中しました》と語る（『サンデー毎日』2024年6月9日号）。

それだけに演じるのは精神的にかなり負担が大きかったはずだが、彼女は全身全霊で役と向き合った。杏もしくはそのモデルになった人と、心の中で手を繋いで離さない気持ちがあれば倫理的に許されるのではないかと思い、《毎日撮影に行くときには『行ってきます』とか、勝手に話しかけたりしていて。そういうことを続けていると、イマジナリーフレンドじゃないですけど、近くにいるような感覚に、最後のほうではなっていって》とのちに明かしている（『キネマ旬報』前掲号）。

『あんのこと』の主人公は最終的に悲しい結末を迎えるとはいえ、終盤では、たまたま預かった赤ちゃんを必死になって世話し、それが彼女の生きがいになっていくさまに一筋の希望を抱かせた（このパートはフィクションだという）。河合のなかでもその後、できるかぎり希望を持てる作品に参加したいとの思いが募っていったようだ。最近のインタビューではこんなことを語っている。

〈《なかなか明るい未来が見えず、希望を持ちづらい世の中だと思います。でも、だからと言って、嘆いているばかりでは、絶対に状況は変わらないことも身に染みます。／自分の仕事が世の中の役に立っているかはわかりませんが、出演作を見てくださった方たちと一緒に、いい未来に行きたい。そんな気持ちで、みなさんとつながれたらいいなと思っています》（『PHP』2025年11月号）〉

2024年には『あんのこと』のあとも、アニメ映画『ルックバック』、そしてデビュー前から一緒に仕事をしたかった山中瑶子監督の『ナミビアの砂漠』と主演映画があいついで公開され、同年度は日本アカデミー賞、ブルーリボン賞、キネマ旬報ベスト・テンなど映画各賞の主演女優賞を総なめにした。

主役脇役の境界を超えた、作品本位の仕事選び

今年も、1月公開の『敵』に始まって現在公開中の『旅と日々』まで映画5作に出演、NHKの連続テレビ小説『あんぱん』でのヒロインの妹役も評判を呼び、秋には3年ぶりとなる舞台『私を探さないで』にも出演した。ただ、改めてこの1年の出演作を振り返ると、多くはメインキャストでの起用とはいえ、厳密な意味での主演作がなかったことに気づく。

しかし、河合からすればたぶん、自分が演じる意味が見出せるのであれば、主役か脇役かはさほど重要ではないのかもしれない。そもそも仕事を選ぶ基準が、監督が一緒に仕事をしてみたい人だったり、あくまで作品本位であることは、これまでの出演作からもあきらかだ。

「誰かに点数をつけられたり、成績が出る仕事じゃない」

世間では彼女に朝ドラや大河ドラマの主演を期待する声も聞かれるが、おそらく本人が目指すものはそういう次元にはないはずだ。それは、《初めてオーディションに行って同世代の魅力的な女の子が何十人もひとつの部屋にいる光景を見たときに、この仕事は一番になるとか、そういうモチベーションでやることじゃないかもと思って》、《お芝居は誰かに点数をつけられたり、成績が出る仕事じゃない（中略）。それがすごくいいなと思うんです》などと語っていたことからも裏づけられる（『ピクトアップ』2024年8月号）。

もっとも、俳優を取り巻く環境も従来とは変わりつつあるようで、河合は最近のインタビューで《俳優として育っていく道がどんどん多様化している気がして、レールがないからこそ迷いがある》とも吐露している（『GQ JAPAN』2025年10月号）。若くして完成された感を抱かせる彼女だが、それでもまだデビューから10年も経っておらず、「迷いがある」というところにまだまだのびしろを感じさせる。今後、彼女が新たな道を切り拓くことができたのなら、きっと次世代の俳優のロールモデルとなるに違いない。

デビューが映画で、すでに30作近く出演しているだけに世間的には“映画畑の人”というイメージが強いものの、河合自身は舞台への思い入れも深い。前出の舞台『私を探さないで』への出演に際しても、《もともと人に笑ってもらったり驚いてもらったりするのが楽しくて、ダンスを習い、お芝居の世界に足を踏み入れました。俳優を志したのも、みんなで一つの舞台を作り、お客さんに見てもらうことへのあこがれがあったからです。／だから今、とてもワクワクしている》と語っていた（『PHP』前掲号）。

子供のころから歌うのが好きで、「一人ミュージカル」という持ちネタがあるというだけに、遠からずミュージカル出演もありそうだが、筆者個人としては、近年、国内外の気鋭の演出家により大胆なアレンジも多いシェイクスピア劇に出演する彼女もぜひ観てみたいところだ。そんなふうに、河合優実のなおも秘められたポテンシャルに期待して、演じてほしい作品や役柄を思い描いているファンは、きっと筆者だけではないだろう。

（近藤 正高）