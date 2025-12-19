１７日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、ダイアン津田篤宏をターゲットにした人気検証企画「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」第４弾として「名探偵津田 第４話 電気じかけの罠と１００年の祈り」前編が開幕した。

水ダウ企画「電気イスゲーム」で津田と対決していた劇団ひとりが突然落命。事件を解決しないとドッキリが終わらない名探偵津田は、群馬県館林市にある劇団ひとりの実家「江田島家」を訪れた。

夜に幽霊が出る噂がある部屋で寝ることになり、本当に白い着物姿の美女幽霊が布団に入ってきて…。布団の中で幽霊は服を脱いで胸を見せてきたらしく、興奮した津田は絶叫。幽霊が去った後も津田は布団の匂いをかぎながら「ありがとう！あの娘、なんちゅう子？」と声をあげた。

ネットでも「あの幽霊は誰？」と話題に。

女優矢埜愛茉がＳＮＳで幽霊役で出演したことを伝えている。

いつも夜に酷い目に遭わされる名探偵が、今回は「最高やった」とご満悦。

ネットは、まさかの幽霊に爆笑が広がる一方で、あの幽霊が事件解明の重要人物ではないのかとの考察も。

慌てた津田が興奮絶叫する中で、幽霊は「旦那様…何ゆえ私を残し先立たれてしまったんですか？いつまでもお慕い申してございます」と言っていた。

その後、名探偵が古い金庫を開ける手がかりを探すために向かった１００年前の「江田島家」は、実は「山田家」で、家系図では山田家の妻・梅が、その後に「江田島家」の血筋だった使用人・玉助と結婚していた。

山田家に１９２５年以降に何かがあったようで、江田島家に乗っ取られたのか、家系図から山田家当主・平八、長男・魁、長女理花と婚約者の太蔵の名前が見当たらない。

幽霊の正体は、１００年前の山田家当主・平八の愛人との見方が強まっており、現代で山田家が消滅した理由を知っている唯一の人物か。

助手みなみかわも登場して、名探偵の２泊目も決定。ネタと思われた幽霊が、第２夜も再び登場すると目されている。

なお、もうひとつの部屋に出るとされる「臭い犬」（宿泊したＡＰ高木は発情した犬と言っていた）は、ダイアンの漫才が出典。第２夜に、みなみかわが襲われるのかもしれない。