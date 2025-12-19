ガーリック＆スパイシーなスープがベースの進化系スパゲッティ、下北沢で発見 個性豊かなメニューに驚嘆した
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢のパスタの店『シモキタ洋麺店』です。
見た目も味も個性炸裂！スープスパゲッティの進化系
スープが皿からあふれんばかりに注がれたルックスはインパクト抜群！日本式スープスパゲッティが、ここ下北沢で進化を遂げていた。
どのメニューも味のベースになるのがたっぷりの野菜と香辛料をコトコト煮込んだガーリック＆スパイシーなスープ。とはいえ、そこに足すクリームやトマトピューレで表情ががらりと変わり、十数種類揃うメニューのどれもが個性を発揮している。
和なひと皿が「梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ」。
梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ1890円
『シモキタ洋麺店』梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ 1890円 麺は固めに茹で上げ、スープを吸わせながらアルデンテの状態に
基本のスープにさらに和風ダシを合わせ、あっさりライトに仕上げているけど、鯛のエキスや梅の風味が味の輪郭をキリッと立たせてくれている。
さらに麺量も並で130gとボリュームたっぷり。残ったスープはガーリックトーストを浸して、最後の最後まで楽しみ尽くそう。
『シモキタ洋麺店』店主 岩崎裕繁さん
店主：岩崎裕繁さん「スープがなくなり次第終了なので、早めにお越しください」
『シモキタ洋麺店』
下北沢『シモキタ洋麺店』
［店名］『シモキタ洋麺店』
［住所］東京都世田谷区北沢2-30-6
［電話］非公開
［営業時間］11時〜16時（15時15分LO）、土・日・祝：〜18時（17時15分LO）※スープが無くなり次第終了
［休日］月（祝は営業し翌火休、ほか不定休あり）
［交通］京王井の頭線ほか下北沢駅西口1から徒歩3分
※画像ギャラリーでは、コク深く濃厚な「旨味たっぷりイカスミのスパゲティー」の画像をご覧いただけます。
撮影／小島昇、取材／菜々山いく子
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
