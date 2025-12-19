全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢のパスタの店『シモキタ洋麺店』です。

見た目も味も個性炸裂！スープスパゲッティの進化系

スープが皿からあふれんばかりに注がれたルックスはインパクト抜群！日本式スープスパゲッティが、ここ下北沢で進化を遂げていた。

どのメニューも味のベースになるのがたっぷりの野菜と香辛料をコトコト煮込んだガーリック＆スパイシーなスープ。とはいえ、そこに足すクリームやトマトピューレで表情ががらりと変わり、十数種類揃うメニューのどれもが個性を発揮している。

和なひと皿が「梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ」。

梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ1890円

『シモキタ洋麺店』梅干しと鯛と生姜のジャポネーゼ 1890円 麺は固めに茹で上げ、スープを吸わせながらアルデンテの状態に

基本のスープにさらに和風ダシを合わせ、あっさりライトに仕上げているけど、鯛のエキスや梅の風味が味の輪郭をキリッと立たせてくれている。

さらに麺量も並で130gとボリュームたっぷり。残ったスープはガーリックトーストを浸して、最後の最後まで楽しみ尽くそう。

『シモキタ洋麺店』店主 岩崎裕繁さん

店主：岩崎裕繁さん「スープがなくなり次第終了なので、早めにお越しください」

『シモキタ洋麺店』

下北沢『シモキタ洋麺店』

［店名］『シモキタ洋麺店』

［住所］東京都世田谷区北沢2-30-6

［電話］非公開

［営業時間］11時〜16時（15時15分LO）、土・日・祝：〜18時（17時15分LO）※スープが無くなり次第終了

［休日］月（祝は営業し翌火休、ほか不定休あり）

［交通］京王井の頭線ほか下北沢駅西口1から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、コク深く濃厚な「旨味たっぷりイカスミのスパゲティー」の画像をご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京の恋しくなるパスタ8選！ “地球で一番おいしい”ひと皿」では、究極シンプルなトマトソースや季節の食材をふんだんに使ったものなど、首ったけの“恋しい味”をご紹介します！

【画像】皿からあふれんばかりのたっぷりスープが特徴 チーズ入りイカスミパスタ（6枚）