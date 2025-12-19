ソイプロテイン「私の完全美容食」とグルメハンバーガーショップがコラボしたアサイースムージー発売
As-me エステールが展開するソイプロテインブランド「私の完全美容食」は12月8日、グルメハンバーガーショップ「ヴィレッジヴァンガードダイナー」とコラボレーションした期間限定アサイースムージーを、ヴィレッジヴァンガードダイナー豊洲店で発売した。
私の完全美容食コラボ アサイースムージー
「私の完全美容食コラボ アサイースムージー」は、「私の完全美容食」が持つ国産大豆を丸ごと微粉砕したプロテインのまろやかな風味に、オーガニック・フェアトレード認証のブラジル産オーガニックアサイーとイギリス産バリスタオーツミルクを組み合わせた。素材の風味を活かし、食事にもスイーツにも合う心地よい味わいに仕上げている。価格は890円。
販売は、2026年2月8日まで。
