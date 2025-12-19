熱海の海鮮ビストロで、海の幸をツリーやブッシュドノエルにしたXmasメニュー
夢タカラが運営する「熱海渚町おさかな丼屋ビストロ」は12月10日、海の幸をツリーやブッシュドノエルに見立てた、クリスマス気分を味わえる期間限定ホリデーメニューを発売した。
きらめく海のツリーパスタ
「渚のすしッシュドノエル」(1,880円)は、定番ケーキのブッシュドノエルを巻き寿司でアレンジしたメニュー。バジルソースに甘えび、サーモンなどをたっぷり乗せた「きらめく海のツリーパスタ」(1,580円)、きのこのクリームソースまたはトマトソースが選べる「渚のビストロオムライス」(1,280円)も提供する。
渚のすしッシュドノエル
「渚のビストロオムライス」左から) きのこのクリームソース／きのこトマトソース
ディナー(17時〜21時)には、目の前でチーズを振りかける「ふわふわ雪ポテト」(580円)、豪快な半身フライドチキンの「半身サンタ - チキン」(880円)、ローストポークに雪解けをイメージしたしいたけクリームをかけた「雪解けクリームのローストポーク」(1,480円)などの限定メニューを用意する。
雪解けクリームのローストポーク
