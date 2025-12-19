千葉駅直結「PERIE MARCHE＆GOHAN」に、千葉の恵みを堪能できる冬メニュー登場
菜花の里は12月8日、「千葉の恵みを堪能」をテーマにした心温まる冬の期間限定メニューを、千葉駅直結の「PERIE MARCHE＆GOHAN(ペリエマルシェ アンド ゴハン)」で発売した。
【千葉県産】白菜といも豚の味噌ミルクスープの温麺
「PERIE MARCHE＆GOHAN」は、千葉の魅力を発信する"食のテーマパーク"。2025年7月にリニューアルし、新鮮な青果やグロッサリーに加え、千葉の食体験を提供するカフェ利用可能な飲食店を新設した。
海の幸と畑の恵みをワンプレートに詰め込んだ"千葉ごはん"ブランド「＆GOHAN(アンド ゴハン)」からは、千葉県産の白菜、さつまいも中心の飼料で育ったいも豚、ヤマニ味噌、須藤牧場のジャージー牛乳を合わせた「白菜といも豚の味噌ミルクスープの温麺」(1,485円)が新登場した。
食事後のカフェタイム向けに冬限定スイーツも発売。「いちごの生パイ」(825円)は、サクサクのパイにバニラスポンジ、イチゴのムース、生クリームを重ねた。「チョコレートのタルト」(825円)は、タルトにカカオスポンジ、生チョコ、チョコムースを絞って仕上げている。
＜冬限定＞いちごの生パイ
＜冬限定＞チョコレートのタルト
【千葉県産】白菜といも豚の味噌ミルクスープの温麺
「PERIE MARCHE＆GOHAN」は、千葉の魅力を発信する"食のテーマパーク"。2025年7月にリニューアルし、新鮮な青果やグロッサリーに加え、千葉の食体験を提供するカフェ利用可能な飲食店を新設した。
食事後のカフェタイム向けに冬限定スイーツも発売。「いちごの生パイ」(825円)は、サクサクのパイにバニラスポンジ、イチゴのムース、生クリームを重ねた。「チョコレートのタルト」(825円)は、タルトにカカオスポンジ、生チョコ、チョコムースを絞って仕上げている。
＜冬限定＞いちごの生パイ
＜冬限定＞チョコレートのタルト