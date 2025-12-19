AIで模擬面接。就活生の面接力を高めるトレーニングシステムを大学・専門学校で提供開始
タケロボは、大学の就職実績向上を支援する新ソリューション「就職面接トレーニングAIシステム」の提供を開始した。
面接画面 イメージ
同システムは、AIによる模擬面接とフィードバック機能を備えている。学生が面接で十分な魅力を伝えられるよう表現力や自己PR力を磨き、大学の就職支援部門での活用を通じて「就職実績の向上」に貢献することを目指す。
総合評価サンプル
一般的なマニュアルでは画一的になりがちな質問に対し、大学や学部に応じたオリジナルシナリオを簡単に登録できる。また、業界・学部別の豊富なサンプルシナリオを100種類以上提供。通常の面接だけでなくグループディスカッションのトレーニングにも対応する。面接官の画像を画面表示することで臨場感を高める工夫もなされている。
トレーニング終了後には、学生のクセや傾向を分析し、改善に向けた具体的なアドバイスを提示する。管理者はオリジナルシナリオの登録や、受講者のトレーニング状況を確認できる管理者機能により、効果的なトレーニングを提供できる。
改善ポイントサンプル
同サービスは、就活生を抱える大学や専門学校向けに提供。導入価格は、利用する学生数やサービス数に応じて設定されるとのこと。
