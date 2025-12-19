ホンダNSX(NC1)のパトカーが、1/64スケールミニカーで登場
ヒコセブンは12月9日から、オリジナルブランド「RAI'S」のダイキャスト製1/64スケール(約7cm)、ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両の予約を、直営店の「モデルギャラリーHIKO7」および全国模型取扱店で開始した。発売は、2026年3月頃を予定している。
RAI'S 1/64 ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両
「ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両」とは、2025年に寄贈という形で三重県警察に配備されたホンダNSX(NC1)のパトカー。
今回発売するダイキャスト製1/64スケールは、一度限りの限定モデル。実際の仕様を忠実に再現し、各種赤灯やパトカーの装備を1/64スケールで可能な限り再現した。クリアケースと台座付き。価格は4,620円。
1/64 ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両：パッケージ
