²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Î¡È388º¹¡É¡¡³ÑÅÄÍµµ£¤ÎÍèµ¨F1Éüµ¢¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¡©¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
À¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤ÆÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡¡²ù¤·¤µ¤¬Êç¤ë1Ç¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤ÏF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µî¤ë12·î7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥ä¥¹¡¦¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢F1¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È·÷³°¤Î14°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£Íèµ¨¤«¤é¤Î¥Æ¥¹¥È·ó¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¡È¥é¥¹¥È¥é¥ó¡É¤Ï¡¢ÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï´í¸±¤À¤Ã¤¿!? ¥Î¥ê¥¹¤¬¡Ö¶²¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¹¶ËÉ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Âè3ÀïÆüËÜGPÄ¾Á°¡¢³«Ëë¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤òÆÀ¤¿³ÑÅÄ¡£ÅÅ·âÅª¤Ê·Á¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ï¤º¤«33¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º»þÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Áàºîº¤Æñ¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¡ØRB21¡Ù¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¡ÈÍ¥¶ø¡É¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢F1¤Ï·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤ÎÉñÂæ¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë421¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Î¡Èº¹¡Ê388¡Ë¡É¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¿Ø±Ä¤¬¡¢³ÑÅÄ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é³°¤¹¤Î¤âÉ¬Á³¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¿·¿Í¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¡¢¤½¤·¤ÆF2¤òÀ©¤·¤¿¿·À±¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤è¤êÂç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤¬¤³¤ÎÀè¤ËF1¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØRacing News365¡Ù¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²æ¡¹¤Ï¥æ¥¦¥¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿ôÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Æñ¤·¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤ÇÍèµ¨Ãæ¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥·¡¼¥È¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Ï¡¢ÉÔ¿¶¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥æ¥¦¥¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸ì¤ë¥á¥¡¼¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ºòº£¤ÎµÞ·ã¤Ê¥·¡¼¥È¸òÂå¤¬¡¢º£¤ÎF1¤Ë¤ª¤±¤ë¾õ¶·ÊÑ²½¤ÎÂ®¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ä¥Î¥À¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÁá¤¯Ìá¤ì¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡³ÑÅÄ¤ò¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º»þÂå¤«¤éÃþ°¦¤·¤Æ¤¤¿¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥æ¥¦¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÃÀÞ¤À¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¸åÂà¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¡¢Èà¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤À¤±¤ÎÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤ò¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]