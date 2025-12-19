JAL×北九州市×ジャルパック、すしの都・北九州を“学んで味わう”旅へ ― 匠の技と食文化を体感できるプログラムを販売
日本航空、北九州市、ジャルパックは、旅と学びの地域体験プログラム「旅アカデミー」にて北九州市すしの都課とタッグを組み、「すしの都 北九州市」にスポットを当てたプログラム「美食ハンタークラス 匠の技で味わう北九州市のすし文化と食のブランド戦略」を販売している。
座学プログラムでは、ガストロノミープロデューサー柏原光太郎氏より、日本各地の地域ごとに異なるすしの魅力や名店の裏にある地域の背景、職人のストーリーについて学ぶ。日時は2026年3月7日14時から15時半。会場はEZOHUB TOKYOで、オンライン参加も可能となっている。
ガストロノミープロデューサー柏原光太郎氏
現地プログラムでは、この地ならではの鮨の味を究める名店「江戸前鮨二鶴」のうまみテイスティング体験や、北九州市卸売市場を見学。また、夕食では「照寿司」にてショーアップされたカウンターで北九州の旬を堪能も。そのほか、旦過市場で仕入れた魚を使用した昼食と学びのシェアリングなど、北九州市で匠の技とすしを取り巻く文化を目で舌で体感できる2日間となっている。出発日は、2026年3月23日で1泊2日。
せりの様子
詳細はWebサイトより確認してほしい。
