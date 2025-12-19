全国的にインフルエンザの感染が拡大する中、感染予防や日常的な免疫対策への関心が高まり、今、関連市場に変化が起きています。

石川県内では2024年より1か月余り早く、2025年は10月中旬に流行期に入り、11月中旬には過去2番目に早くインフルエンザ警報が発令されました。

街なかで聞いてみると…「学校とか職場とか何人かインフルエンザは出ている」「学級閉鎖にもなっている」

インフルエンザの変異株が…

▽金沢大学の華山力成教授…「今年はサブクレードKという新たなインフルエンザの変異株がまん延している状況です」「これまでのものよりも、人に感染しやすくなっているといった特徴を持っている。そのため今年は感染が例年よりも早く起こっていると考えられている」

家電量販店では冬場の売れ筋商品にも影響

感染症対策家電として加湿器や空気清浄機がずらりと並んでいるのは、石川県野々市市の量販店です。2025年10月から、感染症対策を意識した特設の家電コーナーを設け、売り上げは例年に比べ、4割ほど伸びているといいます。

▽エディオン金沢本店・盛本凌さん…「こどもにインフルエンザにかかってほしくないというお客様が結構いられるので、土日だと空気清浄機や加湿器は20から30台くらい売れている」

フィルターを簡単に取り外せ、手入れが楽な加湿器や、空気の流れを可視化できる清浄機など、メーカー側も開発に力を入れています。

▽金沢大学華山力成教授…「湿度が高い状況においては、気道にウイルスが侵入するのを防いだり、除去する効果があるので、加湿器を用いて湿度を高めていただくことは、ウイルスの感染予防に高い効果を持つ」

「免疫市場」に注目

一方、普段から体調管理を意識する傾向もここ数年高まり、いわゆる「免疫市場」が食品業界を下支えしています。

▽アルビス野々市三納店旅家尚紀店長…「箱で買われる方も見られますし、年代問わず様々なお客様が購入しているように感じます」「売れ筋の需要の高い商品はこちらに陳列している」

免疫ケア商品を販売する大手メーカー・キリンの調査でも、年々、販売数は伸びていて、各社は商品シリーズの充実にも乗り出しています。

70代女性…「（家族は）もう何年も飲んでる」

20代女性…「たまに飲んでる。少し効果はあるかな」

インフルエンザが猛威を振るう今、「空気をきれいに」「飲んで整える」という意識が高まりを見せています。