「女子高生かと」丸高愛実、圧巻のミニスカ姿に「本当に3人出産したの」「足ほそっ」と驚きの声！
元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんの妻でタレントの丸高愛実さんは12月18日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ圧巻のミニスカート姿を披露しました。
【写真】丸高愛実、圧巻の美脚際立つミニスカ姿！
「女子高生かと思った」丸高さんはカメラとハートの絵文字を添えて、2枚の写真と1本の動画を投稿しています。水色のシャツにグレーのミニ丈スカートを合わせたコーディネートで、圧巻の美脚を披露。動画では丸高さんが飛び跳ねて踊る可愛らしい姿も見ることができます。
コメントでは「しっかし足ほそっ」「女子高生かと思った」「めちゃくちゃ可愛い」「本当に3人出産したのかなって思う」「こちらの服装で引退試合を思い出してまた泣きそうです」「3人のお子様のママに見えない綺麗〜可愛い」「この衣装可愛すぎるぅ」「引退試合の服装可愛い過ぎます」と称賛の声が多数寄せられています。
引退試合での家族ショットを披露！丸高さんは15日の投稿では、夫・柿谷選手の引退試合での家族ショットを公開しています。ピンクのユニフォーム姿の柿谷選手、丸高さん、3人の子どもたちが、サッカースタジアムのファンたちに囲まれている写真で、「皆様のおかげで、家族にとって忘れられない1日になりました ありがとうございました」と感謝の気持ちをつづりました。(文:福島 ゆき)
