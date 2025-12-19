コールマンは、定番のコンパクトチェアの機能性をより高め、これまで以上に座り心地にこだわって開発した「デッキチェア NX」、「スツール 360」、「コンパクトフォールディングチェア NX」の3モデルを、来年2月から順次発売する。

「デッキチェア NX」は、収納時サイズの大幅なコンパクト化を実現。従来モデルと比較し、収納時の高さを約22cm縮小させ、合わせてサイドテーブルも収納可能な仕組みにした。焚き火のときも安心して使うことができる難燃生地を採用している。

「スツール 360」は、360°回転する座面で、安定した座り心地を維持したまま、左右どちらの方向にも回すことができる。立ち上がりやすい高さと持ち運びに便利なコンパクトさも魅力となっている。



「コンパクトフォールディングチェア NX」

「コンパクトフォールディングチェア NX」は、既存モデルに3段階のリクライニング機能を追加し、用途やシーンに合わせた快適な角度調節を可能にした。「デッキチェアNX」と同様、難燃生地を採用しているので、焚き火のときも安心して使うことができる。

「デッキチェア NX」は、フレーム構造の変更によって、最大100kgの耐荷重はそのままに、収納時のサイズは、従来モデルと比べて高さが約22cm（28％）コンパクトになった。

また、サイドテーブルには、ボトルやマグカップ用に加えて、スマートフォンが入るホルダーを追加、収納性を向上させた。さらに、座面は、焚き火のときも安心して使うことができる難燃生地を採用している。



「スツール 360」（左から：ヘザーグレー、ジェットブラック、オレンジ）

「スツール 360」は、コミュニケーションの取りやすさを追求し開発したチェアで、左右どちらからも360°回転する点が最大の特長。座面も、立ち上がるときに楽な高さに設定されている。

また、脚部先端にはボール型エンドキャップを採用し、屋外の芝生などやわらかい地面でも埋まりにくく、屋内で使用しても床を傷つけにくい仕様になっている。座面下のメッシュポケットにはスマートフォンなどの小物を収納可能。設営・撤収が簡単で、コンパクトな収納サイズのため、キャンプだけでなく、スポーツ観戦やフェスなどアウトドアシーンへの持ち運びが楽で、気軽に座ってリラックスしたいシーンで幅広く活躍する。



「コンパクトフォールディングチェア NX」

「コンパクトフォールディングチェア NX」は、定番コンパクトチェア「コンパクトフォールディングチェア」に、3段階のリクライニング機能を追加し、焚き火や食事など、用途に合わせて背もたれを快適な角度に調節できるようにした。

さらに、背面を延長したことで安定感が増し、リラックスできる座り心地を実現した。

「デッキチェア NX」同様、座面は難燃生地なので、焚き火の側でも安心して使用できる。

［小売価格］

デッキチェアNX（グレー）：1万1550円

スツール360：5390円

コンパクトフォールディングチェアNX（ヘザーグレー）：9900円

（すべて税込）

［発売日］2026年2月

コールマン＝https://www.coleman.co.jp