あきんどスシローは、全国のスシローにおいて、冬の味わいを楽しめる「冬のうまいもん祭」を開催中だ。12月22日から、天然の本鮪を部位や仕立てを変えて味わえる7貫盛りや国産のブランド黒毛和牛を使ったすしなど、年末年始を豪華に彩る商品が登場する。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生した。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきた。同社は「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも好きなすしに真摯に向き合い、消費者にうまいすしを届けるために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでいく。

現在全国のスシローにおいて、冬の味わいを楽しめる「冬のうまいもん祭」を開催している。今回12月22日からは、新たに年末年始を豪華に彩る商品が登場する。目玉商品は、香り、旨みを存分に楽しめる「天然本鮪7貫盛り」。部位や仕立てを変えて天然の本鮪を味わえる一皿で、脂がスッととろける大とろ、旨みが引き出された漬け赤身、とろけた脂と香ばしさがたまらない中とろ焦がし醤油、香りと旨みが味わえる中落ち包み、そして赤身と脂のバランスが良い中とろが3貫も入っており、7貫の盛り合わせをお得な価格で楽しめる。

また、国産ブランド黒毛和牛「黒樺牛（くろはなぎゅう）」を使用し、キメ細やかな肉質と、芳醇な香りと上品な甘み、口溶けの良さが特長の「黒毛和牛ローストビーフにぎり」や、黒毛和牛のローストビーフに、うにとランプフィッシュキャビアをトッピングし、海苔で包んだ「うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア」も登場する。

その他にも、豪華食材のアワビを1個まるごとフライした「まるごとアワビフライにぎり」や、ネギトロ、うに、数の子バラコと豪華ネタを組み合わせた贅沢な創作包み「うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ」、高級魚として知られ、皮目を炙ることで脂の旨みと甘みが際立つ「金目鯛の炙り」、さばの旨みを感じられるよう酢〆して旨みを引き出した「金華〆さば」なども登場する。

そしてサイドメニューからは、スシローオリジナルの出汁にえび天の旨みが広がる「デカえび天うどん」や、茶碗蒸しにとろとろのあんかけと天然たらの白子が渾然一体となって贅沢な味わいの「たら白子のあんかけ茶碗蒸し」も用意する。

ぜひこの機会に近くのスシローで、年末年始を豪華に彩る商品を楽しんでほしい考え。なお、持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取扱いがない。「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していない。販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できる。

［小売価格］

天然本鮪7貫盛り：1200円〜

黒毛和牛ローストビーフにぎり：360円〜

うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア：480円〜

うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ：260円〜

まるごとアワビフライにぎり：360円〜

金目鯛の炙り：280円〜

金華〆さば：180円〜

デカえび天うどん：400円〜

たら白子のあんかけ茶碗蒸し：300円〜

（すべて税込）

［発売日］12月22日（月）

あきんどスシロー＝https://www.akindo-sushiro.co.jp