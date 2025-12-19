八王子市内の8寺院を巡る新年イベント「八王子八福神めぐり」開催
八王子八福神会は2026年1月1日〜10日、「八王子八福神めぐり」を開催します。
八王子八福神めぐり
同企画は、八王子市内に点在する8カ所の寺院(吉祥院、本立寺、金剛院、善龍寺、傳法院、了法寺、信松院、宗格院)を巡り、御朱印(500円)の購入や色紙(300円)に御朱印スタンプ(200円)を押印していく「色紙めぐり」を楽しむ新年行事。
市内の街並みを散策しながら、それぞれの寺院にて異なる福神様にお参りすることができる。
八王子八福神めぐりマップ
全行程の所要時間は徒歩で約3時間ほどで、巡る順序は自由に決められるとのこと。
また、小学生以下を対象とした参加無料のスタンプラリー「こども八福神めぐり」も実施する。
受付時間は9時〜17時。
八王子八福神めぐり
