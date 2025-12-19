プラスは、家庭用はさみのNo.1（インテージ SRI＋ 日本はさみ市場 2020年8月〜2025年7月メーカー別金額シェア）ブランド「フィットカットカーブ」シリーズの子ども用はさみから、くだもののモチーフをあしらった限定デザイン「フィットカットカーブ ジュニア＜限定＞くだものシリーズ」を数量限定で12月26日から発売する。

常に最適な刃の開き角度を保つ“ベルヌーイカーブ刃”（刃のカーブを設計する際に参考にした、対数螺旋の祖ともいわれる数学者ベルヌーイの名前から命名）を搭載することで、“根元から刃先まで軽い切れ味”を実現した「フィットカットカーブ」シリーズは、国内外から高い評価を得て、2012年の発売以降、シリーズ累計5000万本以上の売上を達成（6月現在）。“料理はさみ”“携帯はさみ”“開梱機能付きはさみ”など、用途に応じた幅広いラインアップを展開し、多くの人に愛用されている。



「フィットカットカーブ ジュニア＜限定＞くだものシリーズ」

今回発売するのは、2014年の登場以来、好評を得ている子ども用はさみ「フィットカットカーブ ジュニア」の限定デザイン。切れ味や安全性などの優れた性能はそのまま、刃にかわいらしいくだもののモチーフを施し、ハンドルやカシメ部分には、淡く優しいカラーを採用した。本体カラーは、ぶどう／パープル、さくらんぼ／ピンク、いちご／グリーンの3種類となる。





主な製品特長として、刃の部分には、くだものモチーフをさり気なく刻印した。モノトーンのワンポイント柄が特別感を演出する。ハンドル・カシメ部分は、近年人気の淡く優しい限定色を採用。シンプルでかわいらしいデザインに仕上げた。

軽い切れ味が特長の、プラス独自の“ベルヌーイカーブ刃”を採用。常に最適な刃の開き角度を保ち、刃の根元から刃先までどの位置でも対象物をしっかりキャッチして切断できる。薄手の紙やビニールはもちろん、画用紙や牛乳パックなどの厚い物まで、子どもの握力でしっかり切ることができる。

［小売価格］605円（税込）

［発売日］12月26日（金）

プラス＝https://www.plus.co.jp