コーセーコスメポートは、同社を代表する日やけ止めブランド「サンカット」から高いUVカット効果なのに負担感なく使える「無重力感UVエッセンス」（1品目1品種）を来年2月2日から全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売する。

夏が長引くことで、UV対策の意識が向上し、日やけ止めを夏だけでなく一年を通して使用する人が増加している。また、過酷化する気候によって、日やけ止めの使用頻度が高くなり、使用回数が増えることで、肌への負担感を感じる人も増加している。そして、SNSの拡大から、成分の理解が広がり、配合成分だけでなく、紫外線吸収剤フリーや、アルコールフリーというフリー項目に注視して、日やけ止めを選ぶ人が増えている。このような背景から、「サンカット」から負担感がゼロのつけ心地なのに、強力紫外線を防ぐ日やけ止め「無重力感UVエッセンス」を発売する。



「無重力感UV エッセンス」

同品は、超微細のUVカット成分（酸化亜鉛）が均一に並ぶことでミクロレベルの隙間までうめて塗りムラを防ぐ。負担感ゼロの使い心地で、ずっと快適に過ごせる。紫外線吸収剤フリー（ノンケミカル）、アルコールフリー、合成着色料（タール色素）フリー、香料フリ、パラベンフリー、肌環境ストレスフリーパウダー（マイカ・酸化亜鉛・ヒドロキシアパタイト）（汗・皮脂吸着）を配合。スキンケア成分としてヒアルロン酸・コラーゲン・セラミド・アミノ酸（セリン）・H（ホホバ種子油）（保湿）を配合、せっけんで簡単にオフできる。アレルギーテスト済み、パッチテスト済み、スティンギングテスト済み。ニキビのもとになりにくい処方（ノンコメドジェニックテスト済み）になっている。すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではない。エッセンスが、すっと消えるようになじみ、ムラなく均一なヴェールをつくる。

「サンカット」は、2009年にデビューした、日やけ止めブランド。髪を含めた全身の徹底ガードを叶える日やけ止めとして、日常からレジャーのシーンまで幅広く使えるラインアップを豊富に取り揃えている。使用感や肌へのやさしさにこだわった処方で、紫外線ダメージから肌や髪をまもる。「UVスプレー」は日やけ止めスプレー累計売上第一位（インテージSRI＋日やけ止めスプレー（セルフ・薬系）市場2022年8月〜2025年5月の累計販売金額（ブランド計））、ブランドを代表するアイテムとのこと。世界12の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン）で展開している。

［小売価格］ノープリントプライス

［発売日］2026年2月2日（月）

コーセーコスメポート＝https://www.kosecosmeport.co.jp