¢£¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡ÙÏ¢ºÜ50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢SP¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡1976Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡ÊÈþÆâ¤¹¤º¤¨/ÇòÀô¼Ò¡Ë¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡×Ï¢ºÜ50¼þÇ¯µÇ°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ä¤SP¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢½éÂåÃ´ÅöÊÔ½¸¤Çº£Ç¯2·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¾®Ä¹°æ¿®¾»»á¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Í¡¼¥à¤ä¥×¥í¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÁÏºî¥Î¡¼¥È¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹49´¬¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëBIGÇ¯É½¤Ê¤É¡¢¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Þ¥ä¡Ê¥¢¥ë¥Ç¥£¥¹Ìò¡Ë¤È°¡µÝ¡Ê¥ª¥ê¥²¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢µÜÄî¤ÎÉñÂæÇØ·Ê¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤âÉÕÂ°¤·¡¢¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·àÃæ·à¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î²¦½÷¡×¤òÎ©ÂÎÅª¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¸¤ÎÆÃÊÌÈÖ³°ÊÔÌ¡²è¤â¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤ËËÌÅç¥Þ¥ä¸¡Äê¤â⁉
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÉ®¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸¸¤ÎÆÃÊÌÈÖ³°ÊÔÌ¡²è¡Ö°¦¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×¡£ËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï2016Ç¯¡¢¹âÅç²°¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢±é·à³¦¤ÎÌ¾ºî¡Ö¹ÈÅ·½÷¡×¤ÎºÇ½ª²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥Èºî¤ê¤Ë¥Þ¥ä¤¿¤Á¤¬Ä©¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¥Þ¥ä¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÌÜ¶Ì¾Æ¤¤â¤Þ¤È¤â¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÆñ´Ø¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÆ±½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçÅÔ·ÝÇ½¼Ò¸ø¼°ËÌÅç¥Þ¥ä¸¡Äê¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÅÔ·ÝÇ½¼Ò¡×¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢ÌäÂêºîÀ®¼Ô¤ÎÂçÅÔ·ÝÇ½¼ÒÄ¹¡¦Â®¿å¿¿À¡¤¤¤ï¤¯¡ÖÂçÅÔ·ÝÇ½¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÌäÂê¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤Î¤³¤È¡£½ÐÂêÆâÍÆ¤Ï¥Þ¥ä¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤äºÇ½é¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø¹»¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥Þ¥ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ÐÆþ¼Ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¹¤¯¡¢20ÌäÃæ6ÌäÀµ²ò¤Ç¤â¡ÈÉÔºÎÍÑ¡É¤È¤Ê¤ë¥·¥Ó¥¢¤µ¤À¡£¼«¿®¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤«¤ÄÇ»Ì©¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â·¤Ã¤¿Æ±½ñ¤Ï¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¡£¤³¤Î°ìºý¤ò¼ê¤Ë¡¢Ï¢ºÜ50¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡£