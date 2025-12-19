ナリス化粧品は、UVブランド「ソリスト」をリニューアルし、追加アイテムも加えて来年2月21日から訪問販売と全国のナリス化粧品店舗と通販（公式オンラインショップ）で発売する。「ソリスト」ブランドのアイテム数は、今回のリニューアルで過去最大の4品となり、より使用者の嗜好や使用シーン・使用部位に合わせたアイテムを選ぶことができるブランドとなり、快適なUV習慣を叶える。

近年の国内では「四季から二季へ」といわれるほど、夏が早く到来し猛暑が長く続いている。「日焼け止めは真夏や紫外線の強い場所で女性が使うもの」という考えはもはや過去のものとなり、健康志向やスキンケア意識の高まりから、男性や子どもの使用者も増加している。このような背景もあり、日焼け止めはより嗜好性や使用する部位・シチュエーションに合わせて快適に使用できることが必須になるが、ベタベタとして使用感が悪い、塗り重ねしづらい、塗っていたけれど日焼してしまったというような不満の声も多くある現状だ。

「ソリスト」は、ミルクタイプとジェルタイプの2品でデビューしたが、昨年度にクリームタイプを追加して3品になったことに加え、今回スプレータイプを追加し4品のラインアップになる。「もっと肌想いに、もっと紫外線に強く、もっと快適に」を目指して既存品のミルクタイプとジェルタイプをリニューアル。使う人に寄り添う日焼け止めを提供する。

今回発売する3品には、砂漠や塩湖など過酷な環境で生息する微生物が、極度の乾燥や炎天下から身を守るために生み出した天然由来のアミノ酸エクトイン（保湿成分）を配合。人の肌でも紫外線や太陽熱による乾燥ダメージから守り、その保湿力で肌の水分量を長時間保持する。加えて、水溶性セラミド／グルコシルセラミド（保湿成分）・ワサビノキ種子エキス（保湿成分）・パウダルコ樹皮エキス／タベブイアインペチギノサ樹皮エキス（保湿成分）・カワラヨモギ花エキス（保湿成分）・アルテロモナス発酵エキス（保湿成分）や、保湿密着成分／PEG／PPG／ポリブチレングリコールー8／5／3グリセリン（保湿成分）を配合した。紫外線カットをしながらスキンケアも両立する多機能UVとなっている。

「ソリスト」は、汗水ブロック成分／アクリレーツコポリマー（被膜形成剤）・（VP／エイコセン）コポリマー（油性基剤）と、擦れブロック成分／（エチルヘキサン酸／ステアリン酸／アジピン酸）グリセリル（油性基剤）を配合。汗の気になる時でもピタッと密着してサラサラが続く。ミルクタイプ・ジェルタイプ・スプレータイプとテクスチャーは違えども、塗布後はサラサラ。それぞれのテクスチャーに合わせた異なるサラサラ感を感じる成分を配合している。汗やこすれに強いタフブロック処方なのに、石けんやボディソープで落とせる設計なので、女性はもちろん男性や子どもも気軽に使用できる。



「ソリスト パーフェクトUVシールドミルク」

「ソリスト パーフェクトUVシールドミルク」は、するする伸びて肌にぴったりフィットするミルク状の日焼け止め。動きにフィットするフレキシブルフィット技術を採用した。伸縮ポリマー／（アクリレーツ／アクリル酸ステアリル／メタクリル酸ジメチコン）コポリマー（被膜形成剤）配合でスポーツシーンにも使える。



「ソリスト マイルドUV アクアキープジェル」

「ソリスト マイルドUV アクアキープジェル」は、みずみずしい潤い感とサラサラを両立するジェル状の日焼け止め。スキンケア処方を応用した。なめらかな潤い膜をつくるクインスシードエキス（保湿成分）・浸透型ヒアルロン酸／加水分解ヒアルロン酸（保湿成分）配合で潤いながら紫外線をカットする。日焼け止めの乾燥が気になる人にも使える。



「ソリスト エアリータッチUV シールドスプレー」

「ソリスト エアリータッチUV シールドスプレー」は、サラサラに特化した速乾＆透明処方で広範囲に塗布できるスプレー状の日焼け止め。髪だけでなく、背中や太ももなどの部位にも不快感なく使用できるサラサラキープ処方となっている。ミルクやジェルの日焼け止めの重ね付けや塗りなおしにも便利に使用できる。



「ソリスト スムースUV パウダリークリーム」

「ソリスト スムースUV パウダリークリーム」は、なめらかに伸びて、クリームがパウダリーに変化する日焼け止め。吸水ポリマー（アクリレーツクロスポリマー−2−Na／吸着剤）を使用した同社独自技術でサラサラ感が続く。肌への密着感に優れ塗り重ねも快適となっている。

［小売価格］

ソリスト パーフェクトUVシールドミルク：1980円

ソリスト マイルドUV アクアキープジェル：1980円

ソリスト エアリータッチUV シールドスプレー：1980円

ソリスト スムースUV パウダリークリーム：1760円

（すべて税込）

［発売日］2026年2月21日（土）

ナリス化粧品＝https://www.naris.co.jp