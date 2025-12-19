プロ野球・阪神は19日、自由契約となっていたドリス投手と再び来季の選手契約を結ぶことを発表しました。

ドリス投手はドミニカ共和国出身の右腕。2011年にカブスでデビューすると、主にリリーフとして通算103試合に登板。6勝9敗、12セーブで防御率4.57を記録。

2016年に阪神でプレーすると、初年度34試合で防御率2.12、最終年の2019年は56試合に登板し、防御率2.11でした。その後は再びメジャーに挑戦。ブルージェイズに移籍後、2024年に日本の独立リーグでプレーし再び阪神に戻ってきました。今季20試合に登板し、2勝2敗7HP、防御率1.93をマークしています。

ドリス投手は球団を通じ「2026 年シーズンもタイガースでプレーする機会を与えてくれた球団の皆様に感謝します。今年はシーズン途中からの加入になりましたが、私自身のキャリアで初めて優勝することができ、とても良い1 年となりました。来年も藤川監督を胴上げできるように、全力で腕を振ってチームに貢献します」とコメントしています。

背番号は2016年から2019年に付けていた「98」に変更となりました。