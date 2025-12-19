高齢者が用水路で死亡する事故が後を絶たない。

今年度は４〜１０月の７か月で６件発生した。身近に用水路がある環境に慣れてしまうと、危機感を抱かなくなりがちだ。富山県は、農業用水路付近の除雪による危険性が増す１２月を転落事故防止強化期間と位置づけ、注意を呼びかけている。（佐藤伶）

９割超が６５歳以上

「奥さんとはあいさつ程度の間柄だったが、夫婦で仲良く買い物に行く様子をよく見かけていた。いつものことだからと、油断してしまったのでは」

今年５月、上市町湯崎野の自宅近くの用水路内で発見され、死亡した南登紀子さん（当時７９歳）の近所の無職男性（６９）は、用水路を見ながら悔やんだ。

用水路は幅約７５センチ、深さ約９５センチ。当時の水深は約４５センチだった。田んぼに水を入れる時期で、通常よりも水量が多いところに、降雨で増水していたという。近所には畑が多く、農作業する高齢者も多い。男性は「転んで落ちたら、そのまま流されてしまうのでは」とつぶやいた。

県農村整備課によると、県内では２０１５〜２０２４年度の１０年間に１７１件の転落死亡事故が発生している。そのうち９割以上が６５歳以上の高齢者だ。

用水路事故に詳しい県立大学の星川圭介教授は「高齢者は若い頃から農地や畑の行き帰りに、用水路の近くを通る。まさか自分は転落しないだろうと思っているのではないか」と「慣れ」の怖さを話す。

水田割合日本一

そもそも富山には用水路が多く、県民には身近な存在だ。

農林水産省の２０２０年の統計によると、県は農地に占める水田の割合が全国１位の９５・４％だ。そのため、田へ水を運ぶ水路網が発達した。農業用水路の総延長は、東京―米ニューヨークの距離を上回り、１万１２１０キロ・メートル以上に及ぶという。

砺波平野などによくみられる、水田地帯に家が点在する地域では、住宅の周りに用水路が張り巡らされている。標高３０００メートル級の北アルプスなどから急勾配で下ってくる水は流れが速く、落ちると危険だ。

柵の設置も有効

転落防止対策の一つが、用水路への柵の設置だ。南さんの自宅近くには、事故防止のオレンジ色のポールや、危険を知らせる「用水だ！」の看板はあったが、柵はなかった。

星川教授は「自宅の周りを見直し、柵をつけたり蓋を設置したりする対策が有効だ」と指摘する。

ただ、柵を設置すると水路周りの草刈りや土砂の除去がしにくくなり、除雪の支障になることもある。用水路はほとんどが土地改良区が管理しており、住民の理解を得られたところで、土地改良区などが設置を進めることになる。

県は、１２月のほかに、農業用水路周辺で作業が増える春（４月２０日〜５月２０日）、稲刈り前の秋（８月２０日〜９月２０日）の年３回、用水路転落事故防止強化期間を定め、広報に力を入れている。県農村整備課では、農家や市町村などと身近な危険箇所や事故防止対策について話し合う研究集会を、事故の発生場所などで年２０回以上開催している。これをきっかけに住民の意見を基に土地改良区が、簡易的な柵を設置した事例もあるという。

同課の渡辺大輔副主幹は「地域が主体となって身近な危険箇所を点検、把握して共有することが大切だ」と話している。