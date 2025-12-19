正当な理由なく脇差を一振り所持していたとして、70代の男が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。

男は「脇差を見せて謝罪させようとした」と話しています。

夫婦の前に現れた「脇差を持つ男」

銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本県天草市牛深町の自称潜水士・舩越一隆容疑者（72）です。

警察によりますと、きょう（12月19日）正午ごろ、牛深町の漁業関連の施設で作業をする50代の夫婦の前に、舩越容疑者が現れ、その際、脇差を手に持っていた疑いがもたれています。

その時、夫婦は･･･

夫婦は舩越容疑者と脇差を取り押さえて110番通報をし、駆け付けた警察官に引き渡しました。

妻は左手の中指から出血していたため、病院に運ばれたということです。

舩越容疑者は警察の調べに容疑を認めているということです。

逮捕の男「謝らせようと思った」

舩越容疑者は動機について「きのう（12月18日）のトラブルの怒りがおさまらず、脇差を見せて謝らせようと思った」と話しているということです。

脇差の刃渡りは約50cmで、舩越容疑者は「自宅から持ってきた」と話していますが、登録証は見つかっておらず、実際の所有者は分かっていません。

警察は、女性のけがと脇差との関連や、舩越容疑者と夫婦とのトラブルなど、詳しい状況を調べています。