¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äÍÈ¤²Êª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âOK¡ª ¡ÈÍ½Ìó¤Î¤È¤ì¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Á¡É¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö»°ÆüË·¼ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ã¤Æ¡©¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡Ö»º¸åÂÎ½Å¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¡£Æü¡¹¤Î°é»ù¡¦²È»ö¤Ï¤¿¤Þ¤¿»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì±¿Æ°¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¼è¤ë¤¿¤á¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸þ¤¤Î¤´ÈÓ¤òºî¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡£Áé¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òµó¤²¤ì¤ÐËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤Ï»º¸å¤É¤³¤í¤«³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎËüÇ¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¡£Ä¹Ç¯¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤«¤éÃ¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÄ©Àï¥Þ¥ó¥¬¡¡¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÊì¤µ¤ó¤¬3¤«·î¤Ç7kgÁé¤»¤¿¡ª¡¡´ñÀ×¤Î»ÅÁÈ¤ß¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù¡Ê¤¦¤À¤Ò¤í¤¨¡¢Ìî¾å¹À°ìÏº/¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¤¦¤À¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÈÍ½Ìó¤Î¤È¤ì¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Á¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌî¾å¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼ÂÏ¿¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìî¾å¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²½¡×¡£Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿©»öÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤ËÉ¬¤º¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÆü¾ï¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÍ×ÁÇ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡¢¤½¤ì¤¬Ìî¾å¤µ¤ó¤ÎÄó¾§¤¹¤ë¡Ö»°ÆüË·¼ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»°ÆüË·¼ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤È¤Ï3Æü´èÄ¥¤Ã¤¿¤é1ÆüµÙ¤à¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¡£¼ç¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
1¡¥ON¤ÎÆü»°Æü´Ö¤Ï8¡Á10»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¿©»ö¤ò¤È¤ë
2¡¥OFF¤ÎÆü¤Ï¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·
3¡¥²¿¤ò²¿»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤«µÏ¿¡Ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
¡¡ON¤ÎÆü¤ÏNG¿©¤ò²æËý¡¢OFF¤ÎÆü¤Ï1¿©¤Ê¤éOK¡£ÀìÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¤½¤ÎÆü¤Î¿©»ö¤äÂÎ½Å¡¦ÂÎ»éËÃ¡¢´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î´Î¤Ï¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡£½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÎÌ¡×¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ð¤¤Ã¤È¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¡£»ä¤â¿ôÆü¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤À¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯²ÈÂ²¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤¿Î®¤ì¤Ç¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤½¤ê¤ãÁé¤»¤ëÌõ¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·ÑÂ³¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¡£Îã¤¨¤Ð¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¼«¸Ê·ù°¡£¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡ª¡×¤ÈÅê¤²¤ä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¼«ÂÎ¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¡¿Ë«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤ä¤ê¤Ê¤ª¤»¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¡×¤òµ½Ò¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾õ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Ç¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢·ÑÂ³¤Ø¤È¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿©Íß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤òÁË¤à¹â¤¤ÊÉ¤Ë¤ÏÈ´¤±Æ»¤òÅÁ¼ø
¡¡3¤«·î¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤ì¤ëÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤â¡£ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÆü¡¹È¯À¸¤¹¤ëÊÉ¤È¤½¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤âµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖON¤ÎÆü¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£NG30ÉÊÌÜ¤Ç¹¥Êª¤Ï¤«¤Ê¤ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤³¤ÇÌî¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖON¤ÎÆü¤Î¿©»ö¤Ï´ðËÜÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¼çºÚ¤È¡È¤Þ¤´¤ï¤ä¤µ¤·¤¤¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÉûºÚ¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¸¥Î©¤ËÆü¡¹Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¥Ò¥Ã¥È¡ª »Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¿¤Á¤Ç¡¢ÁáÂ®Æü¡¹¤Î¤´ÈÓ¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¡£Ã±½ã¤Ë¤ªÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿»þ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿»þ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Î¤¬Ìî¾åÎ®¡£²áÅÙ¤Ê²æËý¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤ëË½¿©¤Î¤â¤È¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£
¢£Áé¤»¡¦·ò¹¯¡¦¤µ¤é¤Ë¤ÏÀáÌó¤â¡©
¡¡Î¹¹Ô¤Î»þ¤Ï¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ÆOK¡ª¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥ê¥Ï¥ê¡õÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¡Ö»°ÆüË·¼ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£¤·¤«¤·ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç»ä¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏÊª²Á¤â¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤³¤ì¤é¤òÇã¤¦¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤À¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¿©Èñ¤â1Ëü±ßÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£³Î¤«¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ä¤ª¤ä¤ÄÊ¬¤Î¿©Èñ¤¬Éâ¤¯¤Î¤Ç¡¢¿©Èñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ï»×¹ÍÄä»ß¤Ç¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸À¤¤Ìõ¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä·ò¹¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀáÌó¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ö»°ÆüË·¼ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£º£¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢ÇöÃå¤Îµ¨Àá¤Ë¤ÏÂÎ·¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤Ç¤¹¡ª
Ê¸¡á¸¶ÃÒ¹á