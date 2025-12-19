NGT48¤ÎÀõÀ¸¼îºÚ¡¢12·îËö¤ÇÂ´¶È¡¡20Æü¤Î¸ø±é¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¿·³ã¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
NGT48¤Î4´üÀ¸¡¢ÀõÀ¸¼îºÚ¡Ê19¡Ë¤¬12·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£20Æü¤Î¸¦µæÀ¸¸ø±é¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥É¥é¥¤¥Ö¸ø±é¡×¡Ê¿·³ã»Ô¡¦NGT48·à¾ì¡Ë¤¬ºÇ¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ÀºÇ¸å¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡£ÅöÆü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¡×¤ÈÀõÀ¸¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤¹¡£20Æü¤Î¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥É¥é¥¤¥Ö¸ø±é¡×¤ÏÃëÌë2Éô¤Î¤É¤Á¤é¤â½Ð±é¡£Ä¾ÀÜ¥Õ¥¡¥ó¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡£
11·î30Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSHOWROOM¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£9·î7Æü¤Ë¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Æ±´ü¤Î4´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¼ä¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö4·î¤³¤í¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥É¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ°Íý¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
23Ç¯¤Ë²ÃÆþ¡£24Ç¯1·î¤Î¡ÖNGT48·à¾ì8¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡×¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö2Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤â¤¦2Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNGT48¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¡£½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï³Ú¤·¤á¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤äSKY¡ÝH¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¥é¥¤¥Ö»Ö¸þ¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Â´¶È¸å¤Ï¿Ê³Ø¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¿·¤·¤¤Æ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£ÀèÆü¡¢¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦NGT48¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÆ£ºêÌ¤Ì´¡Ê25¡Ë¤È¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤»¤¿¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¡£¡Ø¤¸¤å¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¿·³ã¤ÎÃÏ¡£¡ÖÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖNGT¤Ï¿ÍÀ¸¤Î1Éô¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¢¡ÀõÀ¸¼îºÚ¡Ê¤¢¤½¤¦¡¦¤¸¤å¤Ê¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë4·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£23Ç¯¤Ë4´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£Æ±Ç¯12·î10Æü¤Î·à¾ì¸ø±é¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢24Ç¯1·î¤Ë½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¡¢ÆÃµ»¤Ï¥«¥é¡¼¥¬¡¼¥É¡£