毎日使うものに投資するのは幸せになれることが多いものの、価格次第な側面はあります。例えばシャワーヘッド。高機能タイプは価格も相応なので悩ましいですよね。

そこで今回は、手軽かつお値打ちな「ナノバブルアダプター」を試してみたレポートをお届けします。5,000円ほどで実現するレベルアップのほどはいかに？

手でクルクルするだけ、簡単取り付け

Photo: junior

こちらが今回使うシャワー用のナノバブルアダプタ。中の螺旋状部分がナノバブル発生装置です。本体はステンレス筐体で高級感もありますね。

Photo: junior

筆者は旧作を使っていたので最新版と比較してみたところ、若干ですが形状が異なっていますね。

旧作ではナノバブルの発生量が1mlあたり約2100万個だったものが、新作は約1億と約5倍に進化しているそう。実際に目で見て数えることは不可能ですが、この手のパワーアップはいつでもウェルカムです。

Photo: junior

取り付けは既設のシャワーヘッドとホースの間にねじ込むだけ。よほど固着していない限りは手だけで装着できるので、難しい点はないでしょう。

筆者宅では水圧低下はほぼなし

Photo: junior

公式Q&Aにも記載がありましたが、環境によっては約15%ほど水圧が落ちることもあるそうなのでご注意を。

その点は少し懸念点でしたが、筆者宅のシャワーでは差はほぼ感じられませんでした。元々水圧が弱いと気になるかもしれませんね。

汚れが落ちアップには期待できそう

Photo: junior

実験として油性ペンの汚れ落ちをチェックしてみました。左右それぞれに5秒間、ノーマルシャワーとナノバブル化したシャワーを当てます。

Photo: junior

右手はナノバブルシャワーで、

Photo: junior

左手はアダプターなしです。

Photo: junior

拭く強さもあるので何度かやってみたところ、僅かな差ですがナノバブルアダプタ付きシャワーの方が汚れ落ちに期待できる結果でした。

劇的な効果を実感できる製品ではないですが、意識せず毎日使うシャワーが5000円でずっとレベルアップできるなら悪くないのでは？

気になった人はぜひ、商品ページで詳細をチェックしてみてください。

