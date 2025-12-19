¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî¡¡¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×ÁÆÉÊ¤Îà¿É¸ý¿³ººá¼õ¤±·üÇ°¡Ö°ìÀÐÅê¤¸¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤ÎÌðºî·ó¡Ê£µ£´¡Ë¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö£Ê£Õ£Î£Ë¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡££±£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÏÌðºî¤¬¡ÖÁÆÉÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤µ¡¢¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤¹¤Ã¤´¤¤¤ó¤À¤è¡£µ»ö¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¾®ÌÚ¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¡£²¶¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¤¡¡£µ»ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¶¦´¶¡£¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤ÎÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«ÁÆÉÊ¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö¿³ºº°÷¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤À¤í¡©¤¤¤¤¤Ê¡£¤½¤·¤¿¤é²¶¡¢ÁÆÉÊ¤Î²£¤Ç¤¹¤´¤¤Ë«¤á¤Æ¡¢¹¥´¶ÅÙ¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î£²£±Æü¤Ë¤Ï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ìðºî¤Ï¡Ö°ìÀÐÅê¤¸¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤è¡£ÁÆÉÊ¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡£¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢¿³ºº°÷¤âº£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¤Í¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¡¢ÌÌÇò¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤ÐÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸À¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤â¤¦¤½¤ì¤À¤È¤Ì¤ë¤¤´¶¤¸¤¬¤Í¡×¤È·üÇ°¡£
¡¡¾®ÌÚ¤¬¡Ö¤Þ¤¡£Í¡½£±¤Ï¤Í¡¢ÌÌÇò¤¤¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤é£Í¡½£±ÄÌ¤ê¤Î¿³ºº¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡££×¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡©¤³¤ì¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Ìðºî¤â¡Ö¡Ø£Ô£È£Å¡¡£×¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿Ìõ¤Ç¤·¤ç¡©£Í¡½£±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Á¤¤¤Á¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£