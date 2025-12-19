おばたのお兄さん、息子顔出し公開 妻・山崎夕貴アナも写った家族3ショット公開「どっち似かな？」「素敵な笑顔」の声
【モデルプレス＝2025/12/19】お笑い芸人・おばたのお兄さんが12月18日、オフィシャルブログを更新。葛西臨海公園を訪れた際の家族3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳芸人「どっち似かな？」2歳長男＆フジアナ妻との3ショット
おばたは、2日前に息子が39.5度の高熱を出し「絶対インフルだ…」と思ったものの、すぐに回復したことを明かし、葛西臨海公園で撮影された家族3人の笑顔ショットを公開。マグロの模型と背比べする展示の前で、息子を中心に両親が笑顔で寄り添う姿を披露した。
この投稿には「家族写真に癒された」「息子くん元気になってよかった」「どっち似かな？」「パパの顔が優しすぎる」「幸せそうでほっこり」「マグロとの背比べ可愛い」「素敵な笑顔」といったコメントが寄せられている。
おばたは、フジテレビの山崎夕貴アナウンサー（※「崎」は正式には「たつさき」）と2018年3月30日に結婚を発表。2023年8月27日には第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
おばたのお兄さん、息子顔出し家族3ショット公開
おばた家の仲良しショットに反響
