冬季限定「味噌バターコーンたこ焼き」販売　濃厚なのに後味は重くなりすぎない

ホスピタリティ事業を展開する株式会社ホスピタリティオペレーションズのグループ会社・株式会社SMILE WHO’Sが運営する、関西風たこ焼き店「笑たこ」は、新商品「味噌バターコーンたこ焼き」を、2025年12月20日（土）より販売する。同商品は「冬季限定」メニュー。全国の「笑たこ」店舗（京たこ含む）で販売するという。

最低限の油で、カロリーをできるだけ抑えて焼き上げたヘルシーなたこ焼きが特徴の「笑たこ」。本場関西の「ふわっ」「とろっ」の食感にこだわり、蛸、粉、葱、水など使用する全ての食材を厳選。身体にやさしい味わいで、中は熱々の食感が楽しめる。「塩ねぎマヨたこ焼き」や「明太マヨたこ焼き」の定番メニューから、期間限定商品まで、豊富なメニューを揃えているという。

そんな「笑たこ」が、今回新商品「味噌バターコーンたこ焼き」を販売。特製の濃厚味噌だれをベースに、コク深い味わいのバターソースを重ね、シャキシャキ食感のコーンがアクセントになった“笑たこならでは”のアレンジたこ焼き。濃厚な味わいでありながら、後味は重くなりすぎないのもポイントだという。

■商品名 味噌バターコーンたこ焼き

■発売日 2025年12月20日（土）

《販売店舗》

全国の笑たこ店舗 ※一部店舗を除く

